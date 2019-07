Járhatatlan Dorozsmán a Vályogos utca

Továbbra sem indult meg a munka Kiskundorozsmán a Vályogos utcában, pedig novemberben a városüzemeltetési bizottság arról határozott, hogy több tízmillió forintból új aszfaltot kap az utca még 2019. első felében. Úgy tűnik, hiába, nem sikerült elvégezni a munkát, csupán néhány táblát helyeztek ki, „Kátyús úttest" felirattal… A sebességet is 30-ra korlátozták, ennyivel talán egy terepjáró tud ott közlekedni, mindenki más 10-20-nál többel nem próbálkozik, míg a biciklisek jót szlalomoznak a jelentős méretű úthibák között.



A körzet önkormányzati képviselői harcolták ki a 63 millió forintos forrást a Vitorla és Derce utca közötti szakaszra, abban bízva, hogy idén nyáron már jó úton járhat az érintett 3 ezer dorozsmai. Mihálffy Béla képviselő szerint a településen áthaladó forgalom is megoszlana a szakasz megújításával, hiszen a kellően széles úttest alkalmas lenne a központ kikerülésére.



– Komoly munkával lobbiztuk ki a fejlesztési pénzt Lauer Istvánnal, de úgy tűnik hiába, hiszen még hozzáfogni sem sikerült az illetékeseknek. Nem tudjuk mi az akadály, hiszen mi minden tőlünk telhetőt megtettünk az itt élők érdekében. Abban biztosak vagyunk, hogy nem a kátyúk nyelték el a dorozsmaiak pénzét. De akkor hová tűnt az erre lehatárolt keret? Arra sem lehet fogni, hogy nincs kapacitás a városban a kivitelezésre, hiszen Dorozsmán is van olyan vállalkozó, aki alkalmas lenne a feladatra, és szívesen megcsinálná néhány hét leforgása alatt – emelte ki az önkormányzati képviselő.



Hozzátette, ez a kérdés többezer embert foglalkoztat, a közösségi oldalon is hangot adnak felháborodásuknak az itt élők. Azt mondja, ha rövid időn belül nem történik változás, aláírásgyűjtésbe kezdenek, hogy végre megértse a városvezetés, milyen létfontosságú munkáról van szó. Az utca másik oldala – a Törő utca és a Dobos utca közötti rész – földút, ezt egy következő szakaszban aszfaltoznák le.