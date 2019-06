Játékos napközivel segítik a szülőket a szegedi iskolában

Gyermekkacajtól hangos az Arany János Általános Iskola udvara a szünidőben. Fotó: Török János

A szünidő minden évben komoly fejtörést okoz a szülőknek, hiszen amíg számukra nem kezdődik meg a nyári szabadságolás, addig is gondoskodniuk kell gyermekeik biztonságos elhelyezéséről, pláne, ha a nagyszülők nem tudnak rájuk vigyázni, vagy azért mert messze laknak, vagy mert még maguk is dolgoznak. Emiatt szerveznek több tucat tábort megyénkben, viszont a legtöbb csak júliusban kezdődik. A helyek már áprilisban beteltek, a magánszervezésű táborok ára pedig 15-20 ezer forintnál kezdődik. Ezért döntött úgy az Arany János Általános Iskola vezetősége évekkel ezelőtt néhány megyei iskolához hasonlóan, hogy amíg a pedagógusok a tanévzárással kapcsolatos teendőiket végzik, addig ingyenes napközit biztosítanak a diákok számára, étkeztetéssel együtt.– Június 15-től várjuk a gyerekeket, egészen két hétig, amíg teljesen le nem zárjuk a tanévet a pedagógusokkal. Idén körülbelül száznegyven gyermek használja ki a lehetőséget, ez igen magas szám, mindannyian alsó tagozatosak. Délelőtt mindig többen vannak, akkor négy csoportra vannak bontva osztályonként, hat tanár foglalkozik velük, majd ebéd után összevonjuk két csapatra őket, az egyik csoport az első és második osztályosokból, míg a másik csapat a harmadik és negyedik tagozatosokból tevődik össze. Így az évfolyamok között barátságok szövődnek, közvetlenebb lesz a kapcsolat a gyerekek között. A napközis lehetőséggel egész júniusra megoldódik a gyermekek felügyelete, a szülőknek ez nagy segítség, támogatták a kezdeményezésünket – nyilatkozta lapunknak Kissné Gera Ágnes Mária intézményvezető.Az igazgató elmondása szerint jól összehangolták a munkát az intézményben, hiszen a tanulókkal főként a napközis tanítók, tanárok foglalkoznak Ha nekik értekezletük van, akkor a felügyeletet azok a pedagógusok veszik át, akiknek nincs osztályuk, vagy akiknek nincs épp konkrét, azonnal elvégzendő feladata. Így jól haladnak a tanévzárással is, és a gyerekek folyamatos felügyelete is megoldott. Ez a kialakult gyakorlat a szegedi iskolában.Raffai Erzsébettől, a napközis munkacsoport vezetőjétől megtudtuk, reggel fél nyolctól délután fél ötig várják a gyerekeket, akik szabadon válogathatnak a programok közül.– A tanév során elfáradt gyerekeknek így biztosítjuk a szabadság érzetét, mindig van választási lehetőség, hiszen mégis csak szünet van. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy ne csak úgy tekintsenek az iskolára, mint kötelezettségre, hanem jól is érezzék magukat, a kikapcsolódás lehetősége is meglegyen. Vagyis a tanévben tanúsított szorgalmas munka, kitartó tanulás gyümölcse ez. Kötöttségek nélkül élvezhetik a vakációt úgy, hogy közben biztonságban vannak. Sok-sok játékos program várja őket: lehet görkorizni, focizni, ellátogatunk a környéken lévő játszóterekre és kondiparkokba, például a Búvár-tónál lévő különösen kedvelt a fiatalok körében, de voltunk már a Szent-Györgyi Albert Agórában is, ahol a Beszélő szamár című mesés játékot tekintettük meg – részletezte a pedagógus. Elmondta, a gyerekek visznek magukkal rollereket, társasjátékokat is. Az udvaron különböző alakzatokat is felfestettek az aszfaltra, így azok egy-egy közösségi játékra adnak lehetőséget, valamint kézműves-foglalkozást is tartanak. Délben közös ebéd a menzán, majd csendespihenő jön mesékkel, amiket szintén a gyerekek választanak ki. A szusszanás után pedig folytatódik a játék.Hozzátette, az okoseszközöket sem zárják ki, így adódik, hogy fél órára a tablet vagy a mobiltelefont is előkerül, valamint az interaktív táblát is használják.