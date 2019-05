Játszóteret avattak Ásotthalmon - Fotók

– Tovább folytatódnak a családbarát intézkedések Ásotthalmon, az új bölcsőde, az óvoda felújítása mellett most egy vadonatúj játszóteret kapnak a családok – hangsúlyozta Toroczkai László polgármester az új játszótér átadóján május 1-jén.8 és fél millió forintot költöttek erre, ebből 6 és felet pályázati forrásból, míg kettőt önerőből fizetett az önkormányzat. Pár évvel ezelőtt külterületen, Gátsoron adtak át hasonlót, akkor ígérte meg Toroczkai, hogy a település központjában is létrehoznak egyet. A korábbi játszóteret, mely a Rózsa Sándor Emlékház mellett volt, felszámolták, az új a Szent István térre épült, megtöltve a parkot élettel.A polgármester szerint igény van a településen hasonló közösségi terekre, ide a szülők, nagyszülők is kijöhetnek a kicsikkel. A gyerekek május elsején reggel örömmel vették birtokba a mászófalat, a többféle hintát és rugós játékokat, valamint a várat. A parkos környezetben ivókút és padok is vannak, valamint nagy fák adnak árnyékot. A játszótér nevét a falubeliek adták, a település vezetése a közösségi oldalon kért javaslatokat, így Szemünk fénye lett az új közösségi tér neve.