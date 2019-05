Javításra vitte el a mozgáskorlátozott emberek segédeszközeit, de vissza már nem vitte

Nem föllebbezett, elfogadta a rá kirótt 2 év 2 hónap börtönbüntetést P. J., egy elektromos rokkantkocsikat is forgalmazó szegedi cég egykori területi kapcsolattartója. Hat alkalommal vitt el mozgáskorlátozott emberektől ilyen segédeszközöket, azzal a hazugsággal, hogy javításra, alkatrészcserére szorulnak. Ezeket a jár- műveket eladta. Összesen 2 millió forint kárt okozott. Ez 2016 júliusában derült ki. Elbocsátották állásából, és büntetőeljárás indult.A károsultak között volt a szeged-szőregi Kecze Ferenc is, akinek történetéről tavaly. Az egykori hivatásos sofőr, akinek mindkét lábát amputálták, nagyon jól tudta használni az elektromos kocsit, önállóan is tudott vele mozogni. Amióta a csaló elvitte, megint csak szerettei segítségével tudja elhagyni a házat. A cégnél, amelytől a kocsit kapta, azt mondták, meg kell várni az egykori kapcsolattartó büntetőügyének lezárását, utána kaphat ismét járművet Ferenc.A Kiskunhalasi Járásbíróságon tavaly ősszel már zajlott a büntetőügy, és idén február elején le is zárult az elsőfokú ítélettel – tudtuk meg Sárközy Szabolcstól, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivőjétől. A tettest öt rendbeli csalásban találta bűnösnek a bíróság, a sikkasztás vádja alól felmentette, de a letöltendő börtön mellett két évre a közügyektől is eltiltotta. A szóvivőtől tudjuk, hogy Ferenc neve is szerepel az ítéletben. A szőregi férfi kártérítési igényt nem terjesztett be – csak vár a kocsira.– Tudunk az ítéletről – válaszolta lapunknak Szécsényi Mariann, Ferenc párja. – Egy néni korábban fölajánlotta, hogy ebben segít nekünk, és úgy volt, megnézik, hogy amit adni szeretne, azt meg kell-e javítani. Ez ügyben egyelőre nem kerestek minket a cégtől. Várjuk, hogy jelentkezzenek.