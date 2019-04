Javul a magyarországi statisztika : ma már egyre kevesebb autót lopnak

Nem a márka teszi



Jelentős a különbség a népautók és a német prémiumok között is. A suzukisok nyugodtabban alhatnak a Fordok és Volkswagenek tulajdonosainál, míg a BMW-k és az Audik veszélyeztetettsége között is érdemi a különbség. Szinte egyáltalán nem loptak az országban tavaly Mazdát, pedig 70 ezer fut belőlük itthon. Kiát sem nagyon, miközben közel 50 ezren van rendszám. Nem viszik a Volvót, a Hyundait és a Daciát sem.

Már nem kell annyira aggódniuk parkolókban hagyott járműveik miatt az autósoknak. Fotó: Karnok Csaba

Tavaly 1023 gépjárművet loptak el Magyarországon, ebből 771 személyautót. A rendszerváltás óta nem voltak ennyire alacsonyak a számok. Míg az elmúlt évtizedben az összes járműlopás közel 80 százaléka a fővárosban történt, 2018-ra ez megváltozott: a 771-ből csupán 492 személyautó tűnt el Budapestről – írta minap a rendőrségtől kikért adatok alapján a vezess.hu.A bűnözők kedvelt személyautóinak listáján évek óta három márka dominál, a Volkswagen, a Ford és az Opel helyezése időnként változik a dobogón. Tavaly ebben a sorrendben 104, 100 és 88 kocsi tűnt el. A „mi autónk" ötödik, habár Suzukiból sokkal több – 423 ezer – fut az országban, mint például Fordból.A bűnügyi statisztika alapján Csongrád megyében 2018-ban 9 személygépkocsi-lopást regisztráltak – írta kérdésünkre adott válaszában a rendőrség. Ezzel a lakosságszámra vetítve az országos átlagnál biztonságosabb a megye. Két-két eltulajdonított Volkswagen és Citroën mellett egy-egy BMW-nek, Opelnek, Renault-nak, Peugeot-nak és Suzukinak találta hűlt helyét a gazdája tavaly nálunk. A KSH-tól megtudtuk, 2010-ben 65, de 2012-ben is még 46 autót loptak el, és ez a javulás az országos számokon is látszik.– 2006-ban 7 millió forintot ért ez a Corolla, akkor gondolkoztunk valami pluszriasztó beszereltetésén a gyári indításgátlót kiegészítve, de ez elmaradt – mondja Kiss Sándor Szeged főterén, hozzátéve, mára jócskán értékét veszítette az autó. Felmerült, hogy a neten rendel hozzá valamit Kínából, 15 ezer forint lett volna, de ez is megmaradt ötletnek. Érdekes, hogy amikor rákérdeztünk a riasztóberendezésre, egy Opel Zafira tulajdonosa azt mondta, megbízik az emberekben, közvetlenül utána egy suzukis hölgy is arra hivatkozott, „jók az emberek". A számok őket igazolják, ám a szakemberek javasolják, mindenki szereltessen az autójába a gyárin felül valamilyen védelmi rendszert.Országosan nem képes kikopni a top 20-as listáról a Lada, amely értékesebb márka a tolvajok körében, mint számos, tőle jóval nagyobb számban forgalomban lévő személyautó. De elmondható ugyanez a Trabantról is – a rendszerváltás előtti KGST-márkákhoz egyre nagyobb érték az alkatrész.