Jelentős az egyetem szerepe Szeged fejlődésében - Rovó László: Kelet-ázsiai oktatási központ létesülhet az SZTE-n

Rovó László: A régió fejlődésének meghatározó szereplője az egyetem.

Fotó: Karnok Csaba

– Büszkén mondhatom, hogy a QS világrangsorán már évek óta a legjobb magyar egyetem vagyunk. Több mint 30 helyet javítva tavalyi eredményünkön a világ legjobb 12 százaléka között vagyunk. A szintén jól ismert Times Higher Education listán is rendre jól teljesítünk. Törekszünk arra, hogy fejlesszük a minőségi oktatás, valamint az egész életen át tartó tanulás feltételeit, ezért vagyunk több rangsorban is a legjobb magyar egyetem.– Öt százalékkal emelkedett az első helyen jelentkezők száma az idén, ezzel felülmúltuk az országos átlagot. 44 országból 14 ezren 27 ezer jelentkezést adtak be a több mint 650 szakra. Nőtt az érdeklődés a zeneművészeti, a fogorvos- és a gazdaságtudományi szakok iránt. Népszerű az orvos- és gyógyszerészképzésünk, a bölcsészettudományi és a gazdasági karunk is erősebbé vált. Az első helyen jelentkezők közül legtöbben a természettudományi és informatikai karon szeretnének továbbtanulni, itt új szakunk is indul, a villamosmérnöki.– A néhány szűkös év után fontos, hogy beinduljanak a korszerűsítések. A kormányzati támogatottságú fejlesztések mellett uniós forrásból mintegy 50 milliárd forint értékben zajlanak jelenleg is projektek. Teljesen megújul a zeneművészeti kar épülete. Kormányhatározat született arról is, hogy ősszel megkezdődhet az állam- és jogtudományi kar teljes felújítása. Ez azért is fontos, mert komoly tárgyalások folynak arról, hogy egy kelet-ázsiai üzleti oktatási központot alakítanánk ki a jogi és gazdasági karunkon.– Olyan új projektekbe fogunk, amelyekkel a világ legjobbjai közé kerülhet a szegedi egyetem. A kutatási infrastruktúra terén a legnagyobb eredmény az a kormánydöntés, amelyből megvalósulhat az ELI Science Park területének előkészítése. Kétszeresére bővül és nyugati színvonalúvá válik 2020-ra a szegedi fül-orr-gégészeti klinika épülete. Emellett a régi sebészeti klinika területén egy új oktatási központot sikerült kialakítani. A betegellátás színvonalának emelését teszi majd lehetővé a „Fejközpont" felépítése, amely magas színvonalú sebészeti hátteret biztosít a régió lakosságának.– Az egyetem elmúlt 15 évét meghatározta azoknak a rossz döntéseknek a sorozata, amelyeket próbáltunk helyrehozni egy év alatt. A városi fekvőbeteg-ellátás integrációja évente 3-4 milliárd forint éves veszteséget jelentett az egyetemnek. Az a célunk, hogy intézményünk minél jobb legyen, ehhez viszont szükség van a város, az SZTE és a különböző minisztériumok közötti együttműködésre. Szegednek központi, logisztikai szerepet szánnak az egyetemen keresztül, ehhez rendkívül fontos, hogy megfelelően tudjunk együttműködni a városvezetéssel.