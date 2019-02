Jelentős fordulat történt Szegeden és Csongrád megyében: Varga Mihály a Szeged 2030 program lehetőségeiről is beszélt

Varga Mihály: Az a cél, hogy magas hozzáadott értéket teremtő vállalkozások települjenek meg Szegeden is. Fotó: Török János

Egyre jobban teljesít a magyar gazdaság, nőnek a bérek, csökkennek az adók, a rendszerváltás óta nem dolgoztak Magyarországon ennyien, mint most. A mutatók pozitívak – ennek kapcsán kérdeztük Varga Mihály pénzügyminisztert, aki egy előadásra érkezett csütörtök este Szegedre a Dóm Látogatóközpontba.– Új jelenségként mutatkozik egyre több ágazatban a munkaerőhiány. Nem gondoltuk volna kilenc évvel ezelőtt, amikor még 12 százalék volt a munkanélküliség, hogy ilyen hamar lehet eredményt elérni a magyar gazdaságban, és lehet közelebb jutni a teljes foglalkoztatottsághoz. A magyar kormány ezen a pályán halad: a teljes foglalkoztatottság a cél – mondta a miniszter.– A gazdaságpolitikában olyan döntéseket hoztunk, amelyek nemcsak javítják a gazdasági mutatókat, számokat – a gazdasági növekedés 5 százalék felett van, az államadósság csökken, az államháztartás hiánya alacsony –, hanem az adórendszert is átalakítják. Ez alapvetően azt is lehetővé teszi, hogy egyre többen tudjanak elhelyezkedni a vidéki településeken. Szeged, illetve Csongrád megye is ebbe a körbe tartozik. Jelentős fordulat történt itt is az elmúlt időszakban a foglalkoztatás területén: bizonyos ágazatokban, például a mezőgazdaságban, az építőiparban, a turizmusban megjelent a munkaerőhiány. Most azon kell dolgozni, hogy a szakképzési, a felnőttképzési, a duális oktatási rendszerrel azokat is munkához tudjuk segíteni, akik vagy inaktívak, munkát keresnek vagy közfoglalkoztatottak. Hosszú távon ugyanis ők biztosíthatják a magyar munkaerő pótlását, a további munkaerőigényeket – hangsúlyozta a politikus.Varga Mihály a Szeged 2030 program kapcsán érkezett a városba. Szerinte minden olyan szellemi kör, ami egy település, egy régió sorsán gondolkozik, előrébb viszi az országot is.– Hogyan lehet a helyi programokat összekapcsolni akár a kormányzati elképzelésekkel is: ezért vagyok most itt. Azt hiszem, hogy az ilyen gondolatok viszik előrébb az országot is. Ha meg tudják fogalmazni, hogy a Szeged 2030 program keretein belül a városnak mire van szüksége a jövőben hosszú távon, akkor ehhez sokkal könnyebb a kormányzati támogatást is hozzárendelni. Ugyanakkor az elvándorlást is megállíthatja, mert ha vonzó célt látnak Szegedben az emberek munkavállalóként is a reális, tisztességes bér biztosításával, a lakhatási körülmények javulásával, akkor van mód arra, hogy itt maradjanak, és a magyar gazdaságban vállaljanak munkát. Azt sem tartom problémának, ha valaki kipróbálja magát külföldön néhány évig, de a célkitűzés, hogy itt találja meg a számítását – emelte ki.Országos szinten és Szegeden is három nagy kihívást szeretne orvosolni a kormány.– A demográfiai tendenciáinkat meg kell fordítani. Több gyermekre van szükség, támogatni kell azokat a családokat, amelyek gyermeket vállalnak. Nyilván ez hosszú távú cél, ezen dolgozni kell folyamatosan. A következő, hogy biztonságos ország maradjon Magyarország, azaz egy határ menti település, mint Szeged is, biztonságban élhesse mindennapjait. A harmadik pedig a versenyképesség javítása, amit a hatékonyság és a gazdasági növekedés alapján mérünk. Az a cél, hogy olyan magas hozzáadott értéket teremtő vállalkozások települjenek meg Szegeden is, olyanok működjenek itt, a városban, amelyek a 21. század gazdasági fejlesztéseibe illeszthetők bele – osztotta meg lapunkkal a pénzügyminiszter.