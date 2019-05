Jelentősen nőtt a foglalkoztatás Csongrád megyében: a betanított és szakmunkások a legkeresettebbek a piacon

Az elmúlt nyolc évben a regisztrált álláskeresők száma Csongrád megyében 66 százalékkal csökkent, 21 ezerről 7 ezerre, miközben nőtt a gazdaságilag aktív, vagyis dolgozni képes lakosság száma. Egyre több a szakképzésből azonnal munkába álló fiatal is. A felső grafikonon (2. oldal) egyértelműen látszik, a gazdaságilag aktív lakosság számának növekedésével nemhogy csökkent, hanem nőtt a foglalkoztatottság. Az ábra adataiból az is kiderül, nemcsak az álláskeresők száma lett kevesebb, a közfoglalkoztatottak száma is ugyanabban az ütemben csökkent.– A grafikon sárga oszlopa jól mutatja, 2014-ben 6773-an dolgoztak közfoglalkoztatottként, 2018-ban már csak 3427-en, idén várhatóan még kevesebben lesznek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján jelenleg országosan 3,6 százalék a munkanélküliség, ezzel szemben Csongrád megyében 2,9 – magyarázta Budai László, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője.Az ország javuló gazdasági mutatói mellett hozzájárulnak ehhez azok az uniós források is, amelyek segítséget nyújtanak mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak. A kormányhivatal 2015 és 2021 között öt uniós, foglalkoztatást segítő programból összesen több mint 20 milliárd forintos támogatási forrással rendelkezik.– Ezeket a forrásokat a járási foglalkoztatási osztályokon keresztül negyedévente népszerűsítjük a járásokban: vállalkozói fórumokon tájékoztatjuk a munkáltatókat arról, milyen feltételekkel juthatnak hozzá helyben a támogatásokhoz, amelyek segítik a munkaerő-felvételt – magyarázta a főosztályvezető. Megtudtuk, több mint 17 ezer álláskeresőt vontak be a különböző programokba, a legnépszerűbbek a bér- és a bérköltség-támogatás, valamint az álláskeresők képzése. Jól mutatja a gazdaság fejlődését az, hogy a létszámleépítések megelőzésére és kezelésére rendelkezésre álló 279 millió forintból egy forintot sem használtak fel a cégek.A munkaerőpiac legfőbb problémája most a szakmunkások és betanított munkások hiánya – ezért képzéseket szerveznek az álláskeresőknek, és azonnal ki is közvetítik azokat, akik sikeres vizsgát tesznek. Bár magasabb végzettségű személyeket is keresnek, ilyenekből azonban kevés van a munkanélküliek között. A könyvelőket, informatikusokat például már az iskolapadból szerződtetik a munkáltatók.– A regisztrált álláskeresők kétharmada fél éven belül el tud helyezkedni Csongrád megyében, 66,4 százalékuk hat hónapon belül talál munkát, vagyis alacsony a tartós munkanélküliek száma. Ez is azt mutatja, hogy el lehet helyezkedni a megyében, vannak lehetőségek annak, aki képes és akar dolgozni – tette hozzá a szakember.