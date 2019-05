Jó esetben látszik az ólomvezeték: először vegyünk vízmintát, csak utána bontsunk falat!

Ólomból készült csőszerelvény. Már csak a belső vízvezeték-hálózatban akad ilyen. Fotó: Frank Yvette

Rendszeresen vizsgálják az ólomszintet



Nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy Szegeden öt éve nem mérte az ivóvíz ólomtartalmát a Szegedi Vízmű Zrt. – közölte tegnap a szegedi vízszolgáltató, miután az egyik hírportál állítására rákérdeztünk. Hozzátették, a cég akkreditált laboratóriumában, a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően vizsgálják az ivóvíz fizikai, kémiai paramétereit, köztük az ólomtartalmat is. A vizsgálati eredményeket pedig a társaság a honlapján – A víz minősége, jellemzői menüpontban – közzéteszi.

– A házakban futó ólomvezetékek általában laikusok számára is jól felismerhetők. Amennyiben az ivóvízvezeték egy szakasza látható helyen van, akkor a színéből, megmunkálásából jellemzően beazonosítható, hogy ólomból készült-e. A vezetékek lehetnek műanyagból vagy fémből, ezen belül vasból vagy ólomból. A vas és az ólom között mágnes segítségével is könnyen különbséget tehetünk: a vashoz tapad a mágnes, az ólomhoz nem – felelte kérdésünkre a Szegedi Vízmű Zrt., amikor arról érdeklődtünk, hogyan ismerhető föl, ha egészségkárosító ólomvezetéken keresztül érkezik a fogyasztóhoz az ivóvíz.Ahogy szombati lapunkban megírtuk, múlt csütörtöktől két szegedi általános iskolában is megtiltották a csapvíz fogyasztását, miután kiderült, abban jóval magasabb az ólomszint a megengedettnél.Miután a vízszolgáltató 2013-ban és 2014-ben kicserélt közel 400 ólomból készült vízbekötést, az általuk szolgáltatott ivóvíz ólomtartalma saját hálózatukban, azaz a „házig", mindenütt határérték alatti – közölték. Az 1970 előtti épületekben azonban maradhattak olyan belső vízvezetékszakaszok, amelyek még ólomból készültek, a szennyezés vélhetően onnan származik. A két érintett belvárosi iskola is 1930-ban és 1931-ben épült. Mivel a házon belüli vezetékek az ingatlantulajdonosoké, cseréjük a felhasználók, intézmények esetén az üzemeltetők feladata – hangsúlyozták.– Ha nem látható a vezeték, akkor első lépésként célszerű vízvizsgálatot kérni, és amennyiben indokolt, akkor a belső hálózatot kicseréltetni például épületgépészeti szakemberrel, vízvezeték-szerelővel. A Szegedi Vízmű azonban ilyen jellegű munkákat nem végez belső ivóvízhálózatokon – tették hozzá. Úgy tudjuk, a vízvezetékek cseréje az érintett szakasz hosszától, hozzáférhetőségétől függően akár több százezer forint is lehet.A Nemzeti Népegészségügyi Központ koordinálásával jelenleg is fut egy uniós program, amelyben bárki ingyen bevizsgáltathatja saját csapvizének ólomtartalmát. Ennek részleteiről a https://efop180.antsz.hu/ oldalon lehet tájékozódni. A víz akkreditált ólomvizsgálatát a Szegedi Vízmű Zrt. környezetvédelmi osztálya is vállalja. Ha a fogyasztó maga vesz mintát, annak vizsgálata mintánként 3759 forint, míg ha a vízmű akkreditált módon veszi le és vizsgálja be, az 7607 forintba kerül. De találtunk olyan budapesti céget is az interneten, amely szintén akkreditált laborban vizsgálja a fogyasztó által levett minta ólomtartalmát, egyenként 6 ezer forintért.