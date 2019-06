Jól jártak a szúnyogok - csak ma szállnak fel a repülők gyéríteni

Bár a katasztrófavédelem szerint kánikulában nem hatékony a légi szúnyoggyérítés, Szegeden a hétvégén irtanak. Fotó: Frank Yvette

Természetes módszerek a vérszívók ellen



A szegedi No Mosquito Kft. munkatársai megfi gyeléseik, valamint tudományos ismereteik alapján kidolgoztak egy hatékony, környezettudatos módszert, amely magába foglal minden olyan tevékenységet, amely megkeseríti a szúnyogok életét. Szepesszentgyörgyi Ádám biológus azt javasolja, hogy magánházaknál vágják le a füvet, a szúnyogok ugyanis nappal elbújnak a magas fűben, ha azonban lenyírjuk, akkor nem biztosítjuk számukra ezt az életteret. Azt is ajánlotta, kapcsoljuk be a ventilátort, ugyanis bizonyos levegőáramláson nem repülnek a szúnyogok. Az is fontos, hogy ne hagyjunk a kertünkben vödrökben, kaspókban esővizet, mert azokban kifejlődhetnek a lárvák.