Jól teljesített tavaly a Szegedi Törvényszék és az ítélőtábla

Tárkány-Szűcs Babett szerint a törvényszéken folyamatosan csökken az ügyhátralék. A büntetőügyekben jelentős változást hozott az új büntetőeljárási törvény bevezetése, a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságokon a perek 64 százaléka az előkészítő üléseken befejeződött – tette hozzá az elnök.

Szokásos évértékelő sajtótájékoztatóját tartotta a Szegedi Törvényszék és a Szegedi Ítélőtábla a törvényszék Széchenyi téri épületében pénteken. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke elmondta, hogy hozzájuk és az illetékességi területhez tartózó járásbíróságokra tavaly több mint 48 ezer ügy érkezett, ami 2,7 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben. A törvényszéken tavaly 50 ezer ügyet fejeztek be, ami csaknem 3 százalékkal több, mint az azt megelőző évben.Sikeres működésről számolt be a Szegedi Ítélőtábla megbízott elnöke is. Kiss Gabriella elmondta, hogy az ítélőtábla az elmúlt évben is sikeresen teljesítette a 2018 elején meghatározott célokat. Magas színvonalú, időszerű ítélkezés zajlott a táblabíróságon, ahol 2056 ügyet fejeztek be a bírói tanácsok. Ezek közül civil 1315, büntető pedig 741 ügy volt.Az ítélőtáblán büntető ügyszakban a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a kábítószer birtoklásával és kereskedelmével kapcsolatos ügyek száma, emellett számos költségvetési csalás, szexuális, élet és testi épség elleni bűncselekményben hoztak ítéleteket a büntetőtanácsok.Polgári ügyszakban változatlanul a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő ügyek adták a bíróknak a legtöbb munkát, bár ezek száma folyamatosan csökken. Nagy mennyiségben tárgyaltak még a polgári bírák személyiségi jogsértéssel, gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, tagjainak felelősségével kapcsolatos, valamint orvosiműhiba- és sajtópereket.A sajtótájékoztatón részt vett az Országos Bírósági Hivatal elnöke is. Handó Tünde arról beszélt, hogy a magyar bíróságok, így a Szegedi Törvényszék és a Szegedi Ítélőtábla is az Európai Unió élvonalában van. Uniós összehasonlításban a közigazgatási ügyek pertartama a negyedik, a polgári ügyek pertartama az ötödik legrövidebb Magyarországon – mondta.