Jövő héten indul az iskolai beiratkozás

A Klebelsberg Központ oldalán lévő tájékoztatás szerint a szülők választhatják az online ügyintézést is – ehhez a KRÉTA rendszer felületén kell regisztrálniuk, és a különböző adatokat otthonról is kitölthetik. Az online jelentkezéseket legkésőbb április 12-én 12 óráig fogadják. Ettől függetlenül azonban az iskolák által meghirdetett időpontban személyesen is meg kell jelenni a kiválasztott oktatási intézményben, de akkor már csak a különböző igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatniuk. A beiratkozáshoz kell az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről, a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról és arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatást vagy az állami etikaoktatást igényli gyermeke számára.



A Szegedi Járási Hivatal az illetékességi területén működő általános iskolák számára a beiratkozás idejét április 11-én 8 és 19 óra között, április 12-én pedig 8 és 18 óra közötti időszakban határozta meg.