Jövő héten kezdődik a 90. Ünnepi Könyvhét

Grecsó Krisztián nyitja meg Szegeden a 90. könyvhetet június 13-án, de nemcsak ő, hanem sok más kortárs író is tiszteletét teszi Szegeden. Simon Márton, Spiró György és az idei Libri irodalmi közönségdíjas, Krusovszky Dénes például. A fiatalokra fókuszálva a slam poetry is képviselteti majd magát, de fiatal írónők is mesélnek arról, milyen bekerülni az irodalmi körforgásba. Az SZTE is kiveszi a részét, köteteket is bemutatnak, de egy innovatív, saját fejlesztésű történelmi társasjátékot is. Közel 130 programmal várnak mindenkit, a pontos program csütörtöktől elérhető lesz a könyvhét honlapján. Persze az irodalom nem csak a könyvtárakban él. Lesznek programok a Grand Caféban, az egyetemen, a Dugonics téren, a Jate Klub teraszán, de a Tiszatáj Szalonban is.