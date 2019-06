Júliustól a környezetgazdálkodás veszi át a jegyellenőrzést a szegedi helyi járatokon

Lapunk kérdésére Makrai László ügyvezető igazgató elmondta, a DAKK Zrt. júliustól integrálja leányvállalatait, így a helyközi járatokon a társaság végzi a jegykezelést, míg a helyi járatokon a Kht-t látja el a feladatot, erről minisztériumi döntés is született május végén.

Átadták a pedagógus életműdíjakat

A Pedagógus nap, illetve a tanévzáráshoz kapcsolódóan átadták az életműdíjakat. Elismerést vehetett át Mészáros Jánosné, a Szegedi ÓVI nyugalmazott tagóvoda-vezetője, Tihanyi Klára, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium nyugalmazott intézményvezetője és Kása Ferenc, a Dózsa György Általános Iskola nyugalmazott testnevelés szakos tanára.

A pénteki szegedi közgyűlésre „Elég volt a szúnyogokból!" feliratú pólóval érkezett Tóth Péter (Jobbik) képviselő, aki azt kérte, hogy tegyenek a fecskék visszatelepítéséért. A szegedi származású építész javaslata,, fel sem merült lehetőségként.Ismét kiírják a Heller Ödön Művelődési Ház igazgatói posztjára a pályázatot, ennek kapcsán Haág Zalán (KDNP) hangsúlyozta, korábban volt egy kiváló vezetője az intézménynek Neparáczki Ferenc személyében, akit a városvezetés nem szavazott meg újra, most meg nincs kit megválasztani.A képviselő, ismét kérte, hogy újra járhasson ezen a vonalon a busz, azonban a közgyűlés csak az éjszakai járatok indítását támogatta, amit korábban már a Fidesz-KDNP is kezdeményezett.A döntés szerint július elsejétől a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a jegyellenőrzést a helyi járatokon, melyhez épületet is kap a társaság a József Attila sgt. 39. szám alatt.Az igazgató tájékoztatása szerint a teljes állományt, vagyis a 32 főt új munkavállalóként átveszik, ebből 27 fő ellenőr, velük alakul meg a cégnél egy új egység, a Közlekedésszervezési divízió. Kiderült, december 31-ig minden a helyén marad, vagyis a Kossuth Lajos sgt. 50. szám alatt lesz az ügyfélszolgálat, tehát az új épületbe csak jövőre költöznek át, addigra alkalmassá teszik a feladatellátásra.