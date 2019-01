Kafkai szituációk hármasban - Kiss Ágnes bábművészt az előadás után megkeresik a nézők a Facebookon

Egy éven keresztül készít egy-egy bábelőadást. Fotó: Schmidt Andrea

Kiss Ágnes bábművész a Kafka Hotel című darabban. Fotó: Erlauer Balázs

Vajon hol jelenik meg a kafkai világ egy ember életében? Erre keresi a választ három szegedi művész jelenleg is. Barnák László színészből igazgató lett, Boncz Ádám színész 12 év New York-i élet után hazajött, Kiss Ágnes pedig „gyerekbábokkal" dolgozik felnőttként. – Ezekre az alapokra építettünk egy Kafka Hotelt, ami lehet az agyunkban, de egy valós térben is. Mindannyian más irányból jövünk, de egyfelé tartunk. Ez egy önreflexív dolog – mondta a darabról Kiss Ágnes.Eddig kétszer játszották a felnőtteknek készült bábelőadást, mindkétszer telt ház előtt. A Szegedi Nemzeti Színház igazgatója és Kiss Ágnes két éve zsűriznek az Egyetemi Színházak Találkozóján: ott merült föl bennük a darab ötlete.– Nagyon kell figyelni, hogy ne röhögjek a kollégákon – jegyezte meg a báb- művész. – Irdatlan jó jeleneteik vannak. Egyfajta szembenézés ez saját magunkkal. Szívfacsaróan nevetséges jeleneteket dolgoztunk fel. A kafkai világ vicces olvasata a darab, amelyben egy bogárbáb is felbukkan.A darab nagy része szöveg nélküli, zenére dolgoznak – még Barnák László beszél benne a legtöbbet, amit Ágnes nem is bán, hiszen neki elég szövege van egy másik fel- nőtteknek szóló bábelőadásában, amelyet Wonder Full avagy NÓRA Csodaországban címen játszanak. Ebben Ibsen drámájának főhőse kilép a darabból, és új életet kezd.– Van egy olyan olvasata is, hogy egy nő kitör egy bizonyos élethelyzetből. Miután megcsináltuk, kirobbant a Me Too mozgalom. Az élet utolérte a színházat. Heves érzelmeket tud kiváltani a darab.Olyannyira, hogy amikor egy-egy előadás után beszélgetést tartanak egy színháztörténésszel vagy egy pszichológussal, sokan felszólalnak. Férfiak és nők egyaránt. Van, aki elkeseredett, más pozitívan látja a dolgokat. Többekben kapukat nyit meg a darab. Rájönnek, hogy a problémák szőnyeg alá söprése nem megoldás. Egyesek még a Facebookon is felkeresik az alkotót, aki ezt nem bánja.– Sok réteget használ egy bábelőadás, amelyeket ha a néző elkezd bontogatni, az intellektuális humor mögött magával találkozik. Nem szabad fejjel menni a falnak: a problémákra humorral tompítva kell az embereket rávezetni.A bábművész elárulta, a Kafka Hotel kapcsán furcsállta először, hogy mennyi ideje megmarad, ha nem csak ő van a színpadon. Még átöltözni is marad ideje. Igaz, az előadás egyórás, de sok olyan visszajelzést kaptak, hogy bővíthetnék, annyira jó.Azt is elmondta, egy báb- előadás egy évig készül. Magyarországon még mindig sokan úgy gondolják, gyerekműfaj a bábszínház. Viszont szerencsére egyre többen kezdenek el nyitni erre a világra. Aki látta az UN-DEAD című, Lugosi Béla életét feldolgozó darabot, az elment megnézni a Nórát és a Kafka Hotelt is. Utóbbiból eddig ugyan csak két előadást tartottak, és februárban sem látható, mivel három színész munkáját nehéz összehangolni, hamarosan azonban közzéteszik az újabb előadások dátumait. Aki pedig a Nórára kíváncsi, az megnézheti a Kövér Béla Bábszínházban február 16-án.