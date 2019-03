Kakas Béla: Ez a zöldség a Jóisten egyik legfontosabb adománya - Elkezdődött a spárgaszezon a megyében - Fotók

A Csongrád Megyei Önkormányzat, Öttömös önkormányzata és a Spárga-Kert Kft. hagyományteremtő szándékkal szerdán közösen indította el az idei spárgaszezont. Mielőtt a munkások, a sajtósok és az öltönyös résztvevők nekiestek volna a zöldségszedésnek, Kakas Béla, a megyei önkormányzat elnöke történelmi pillanatnak nevezte a spárga felszedésének kezdetét.– A spárga a Jóisten egyik legfontosabb adománya. Európában a táplálkozási kultúra fontosabb része, mint itthon. Hasznos élettani hatásai mellett ez az öttömösiek fő megélhetési forrása – fogalmazott az elnök, akitől Dobó István, Öttömös polgármestere vette át a szót. Elmondta, az 1930-as évek második felétől termesztenek a településen és környékén spárgát, amely része a megyei értéktárnak.– Ez a növény a laza, homokos talajt szereti. Településvezetőként tudom, hogy kevés olyan ötlet van, ami a való életben is megállja a helyét, de a spárgának sikerült, szerencsés csillagzat alatt született – mondta Dobó, aki a vállalkozások közül kiemelte a Spárga-Kert Kft.-t, amely, mint fogalmazott, utat mutat a többi termelőnek.A cég egyik ügyvezetője, Molnár József múltidézéssel kezdte beszédét. Megtudtuk, üzlettársával, Seller Attilával általános iskolás koruk óta ismerik egymást, 43 éve barátok, 25 éve foglalkoznak spárgával.– Ez az egyetlen olyan zöldség, amelynek a betakarítással kezdődik a szezonja. Másfél hektáron kezdtük, abból lett négy, majd mostanra húsz hektár. A szezonban, nyolc hét alatt megtermő 160 tonna spárgát dolgozzuk fel és értékesítjük. Nyolc állandó alkalmazottunk van, ami idényben szép kerek számra, százra nő – tájékoztatott az ügyvezető.Üzlettársa hozzátette, segítik a többi termelőt, de az értékesítést mindenkinek magának kell megoldania.– A tavalyi év nehéz volt, történetünk legrosszabbja. Most úgy néz ki, az idei szezon papírforma szerint alakul – magyarázta Seller, aki elárulta, üzlettársával és gyerekkori barátjával negyedszázada nagyot váltottak: Molnár elektrotechnikus, ő pedig villamosmérnök, de mégis belevágtak a spárgatermesztésbe.A sajtótájékoztató után Kakas Béla, Dobó István és a sajtó munkatársai is kipróbálhatták a spárgaszedést. A Ruzsa és Öttömös közti ültetvényen a vastagabb, fehér spárgát termesztik. A növény az úgynevezett bakhátban, egy speciálisan erre a célra tervezett gép segítségével kialakított kis homokdombban növekszik. Kézzel szedik. – Ehhez kell a röntgenszem – viccelődött Molnár József, de valójában az apró, az avatatlan szemnek észrevehetetlen repedéseket kell figyelni, ahol a növény már majdnem kidugta a fejét.A jelképes spárgaszedés után üzemlátogatás következett, ahol a spárgát előbb megtisztítják, majd csomagolják. A rendezvény után a kóstoló sem maradt el, így a földtől az asztalig követhettük a különleges zöldség útját. Az ügyvezetők feleségeinek, Sellerné Bozóki Mariettának és Molnárné Adamik Máriának köszönhetően, akik már hajnal óta sütötték, főzték a friss spárgát, többek között spárgapuffancsot, rántott és rakott spárgát, spárgasalátát, spárgával töltött húsroládot, finom spárgakrémmel töltött sonkatekercset kóstolhattunk.