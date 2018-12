Kakas: Nem vész el a Jobbik mandátuma

Az elnök közleménye leszögezi: november 26-án a makói Kiss Attila mandátumát összeférhetetlenség, méltatlanság okán vonta meg a közgyűlés. Előtte azonban az ügyrendi és jogi bizottság, a kormányhivataltól kapott törvényességi állásfoglalás birtokában már megállapította Kiss összeférhetetlenségét, mégpedig egyahangúlag, „beleértve Szabó Zoltán Ferencet, a bizottság jobbikos elnökét és Dudás Zoltánt, a bizottság alelnökét."



Kakas Béla arra is emlékeztetett, hogy Dudás ügyében is összeférhetetlenséget állapított meg a bizottság, de ezt „éppen a Fidesz-frakció oldaláról érkezett javaslat miatt nem fogadta el a közgyűlés", hanem kiegészítő törvényességi állásfoglalást kért a kormányhivataltól. Kakas Béla visszautasította Tóth Péternek azt a megjegyzését is, amely „bolsevik típusú döntésnek" nevezte a megyei közgyűlés határozatát.