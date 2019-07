Kalandok között tették meg Babettával az Athénig tartó 4000 kilométeres utat

FOTÓ: FARKAS GÁBOR

Többször is beszámoltunk már a Délmagyarországban annak a baráti társaságnak az útjairól, akik Babettával járják az or­­szágot, világot. A csehszlovák ipar remekével, a 40 éves Babettával voltak már a Balatonnál, országjáró körúton és külföldön is, korábban az Ad­riára és a Fekete-tengerre is ledöcögtek. Idén nyáron a hódmezővásárhelyi Barta Zsoltnak, a szatymazi Farkas Gábornak és a kunszentmiklósi Tekes Lászlónak Görögország volt az úti célja. A társaság három utánfutóval felszerelt motorral vágott neki a 3900 kilométeres távnak. Románián, Bulgárián és Macedónián keresztül vezetett az út Görögországba, ahová a kisebb javítgatások mellett viszonylag simán odaértek. Thesszalonikinél érték el a tengert, amelytől 20 kilométerre találtak egy kempingezésre al­­kalmas homokos partot.– Terveinknek megfelelően a Meteorák felé vettük az irányunkat. Azonban hatalmas hegyek keskeny szerpentinjein már a kerékpár mód sem segített, számtalan esetben tolni kellett felfelé a gépeket. Egy szakaszon olyan meredek volt a szakasz, hogy öt kanyar leküzdése másfél óráig tartott a rekkenő hőségben – mesélte Farkas Gábor. Nehézségek árán jutottak el Kalambakába, majd a görög főváros volt az újabb úti cél. – Nagy zivatarban értük el Athént, a város határát jelző táblánál egy felüljáró alatt vártuk a jobb időt. A nagyvárosi forgalomban autópályákon és meredek többsávos városi utakon, majd kerékpárúton si­­került feljutni az Akropolisz lehető legközelebb lévő ka­­pujáig, ahonnan nemcsak a különleges építményt, de a fehéren szikrázó fővárost is beláttuk – részletezték.Az Akropoliszt maguk mö­­gött hagyva látványos, ám ne­­héz kacskaringók és felfelé vezető emelkedők tucatjaival kellett megbirkózniuk. Az egyik utánfutó ládája le is szakadt, kényszerpihenőre állítva őket. Később a Patresz-hídon, majd egy tengeri alagútban a Jón-tenger alatt robogtak, és Korfu szigetét is végigjárták. A legnagyobb kihívást a hazafelé tartó úton az albániai Lo­gara 2145 méteres hegycsúcsa jelentette számukra, egy felfelé vezető 8 kilométeres szakaszt stoppolás után egy teherautó platóján tették meg, motorjaik ugyanis nem bírták a hegy­me­netet. Úgy fogalmaztak, bármerre jártak a 19 nap alatt, segítőkész embereket mindig mindenhol találtak, és a szerencse sem hagyta el őket, de ügyességükre, kitartásukra most is nagy szükség volt. Farkas Gábor szerint a Babetták, bár játék motorocskák, mégis jól teszik a dolgukat, ha értő ke­­zek között vannak.