Kanadából érkeztek a rajzok Szegedre - fotók

Kanadában élő, Horgosról szár­mazó képzőművész alkotá­saiból nyílt tárlat hétfőn a Pe­­tőfitelepi Művelődési Házban. Harmincnál is több képet ho­­zott át a tengeren Szegedre, mindegyik ceruzával készült, különböző hangszerek elemei­ből álltak össze. Látható billentyűs, pengetős és rézfúvós darabja is, amelyekből baglyok, gólya, illetve hazánk jelképei is megelevenednek.– A zene mindig is fontos sze­­repet töltött be az életemben, mindig szólt munka köz­­ben, így nyilvánvaló volt, hogy valamilyen formában a ké­­peimben is megjelenik majd. Olyat szerettem volna alkotni, amit még soha senki, ennek ku­tatása során találtunk a hangszerekkel egymásra. Sokan vi­­szik papírra őket, például le­festik, de ez más, itt az elemeik jelennek meg, egy-egy darab belőlük. Első pillantásra nem is tűnnek fel, mint például a zöldségekből és gyümölcsökből összeállított művekben, ezeket több ideig kell nézegetni, hogy észleljük – emelte ki Fujkin István, akit a Szegedi Szépmíves Céh elnöke, Nagy Károly faggatott a megnyitón.Kiderült, Istvánt az indián kultúra hamar magával ra­­gadta, ezért is költözött Kana­dá­­­ba ismerőseivel, az alkotó azt mondja, úgy érezte otthonra talált. – Korábban már jártam ott, akkor egy olyan jellegű eseménybe csöppentem be­­le, mint itthon a táncház. Nagyon furcsa volt, de megtetszett a kultúra és a zene is, ezért is mentem vissza. Először olajfestményeket készítettem, azok méretesebbek, aztán ugyanolyanokat ceruzával is al­­kottam. Az utóbbi technikával más hangulatú, izgalmasabb lesz a mű, jobban lehet játszadozni a színekkel, rétegezni. Nincs szükség a drága, modern eszközökre, elég ez a puha, zsíros anyagú ceruza, vásárlás előtt pedig mindig átgondolom a művet, és csak az ahhoz szükséges színeket szerzem be – részletezte a művész.Fujkin István több képén megjelenik a bagoly, amely az indián mitológiában kettős szerepet tölt be, több törzs is halálmadárnak tartja, a földi és a túlvilági lények közötti tolmácsként tekintenek rá, míg vannak, akik a bölcsességet látják benne.