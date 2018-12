Káosz és őrület az utakon, sorok a boltok előtt, ideges sofőrök a parkolókban - Megindult a roham a karácsonyi halért

Le vagyunk maradva



A többi európai országhoz képest rendkívül szerény a magyar halfogyasztás, és ez is jellemzően az adventi és karácsonyi időszakhoz köthető. A legtöbb halat fogyasztó országokban tízszer annyi halat esznek, mint nálunk, de az európai átlagnak is csak a harmadát fogyasztjuk. Bár a termelési költségek növekedésével a haltermékek nettó ára 5–7 százalékkal emelkedett, az áfacsökkentés miatt a fogyasztók a tavalyihoz hasonló áron juthatnak a haltermékekhez. Magyarországon mintegy 26 ezer hektáron tenyésztenek halat, ebből jelentős mennyiséget, mintegy 30 millió eurónyi édesvízi halat értékesítenek a környező országokban. A fő vevők közé tartozik Románia, Ausztria, Lengyelország és Németország.

Még várat magára az igazi roham a Szegedfish Kft.-nél, a tömeget és a kígyózó sorokat a hétvégére várják, de már pénteken sokan érkeztek kisebb-nagyobb vödrökkel, hogy hazavigyék az ünnepi halászlébe valót.– Magyarországon az egy főre jutó éves halfogyasztás 5 kilogramm, Szegeden 15 kiló. Az ünnepek alatt esszük meg ennek nagy részét – mondta Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezetője.– Még ennél is hamarabb akartam kijönni, de egy barátom szólt, hogy most jöjjünk – mondta Kármán Balázs szegedi természetfotós, aki szintén fotós ismerősével, Vadász Sándorral állt sorba a halért. Kármán egy pontyot és egy szürke harcsát vásárolt. – Egy barátom főzi meg, én majd csak a bográcsot viszem. Általában egy megbízható ismerősre bízom a karácsonyi halászlé elkészítését – mondta. Egyszerűbb dolga volt Vadász Sándornak, akinek lánya, Anna szintén fotóz, és egy, a Szegedfish Kft. által kiírt fotópályázaton nyert öt kiló pontyot, ami így karácsony előtt nagyon jól jött a családnak.A tízéves Börcsök Botond pedig kézbe is vette az egyik kisvonaton, ládában érkező halat. A kisfiú elmondta, a pontyból édesapja halászlét, édesanyja sült halat készít karácsonyra.A Mars téren is már péntek délelőtt elkezdődött a káosz és őrület. A kocsisor a piac bejáratától majdnem az Árkádig állt, bedugult a Mars tér, a Boros József és a Csemegi utca is. Az Irén csarnokban lévő halasnál hosszan kígyózott a sor. Fackelmann Balázs duplázott, hiába vásárolt korábban alaplébe való aprólékot és két kiló pontyfilét, rájött, hogy kevés a belsőség, ezért újra beállt a sorba.Először vásárolt halat – két szelet pontyfilét – karácsonyra Nyiratiné Neparáczki Nóra, aki két kisfiával és kislányával várta ki a sorát. – A párom szereti, neki sütöm majd meg, és persze a gyerekek is megkóstolják – mondta az anyuka.A halassal szemben Tibai Józsefné, a csarnok egyik halsütödéjének tulajdonosa ilyenkor nyersen is árulja a pontyot, de előrendelést már nem tud felvenni. Kerekes Lajos és Szalai Jánosné Újszentivánról érkezett, és nem vártak karácsonyig, egy-egy frissen sült pontypatkót ettek reggelire a sütödében.Egymásnak adták a kilincset a csanyteleki halgazdaság Mars téri mintaboltjában is, a buszmegállónál. Az üzletben az eladók mellett Ördög Géza, az egykori Oroszlán utcai halbolt vezetője serénykedett, épp egy jókora szürke harcsát filézett. Ottjártunkkor nagy keletje volt a legdrágábban mért halhúsnak, gyorsan elkapkodták a néhány kiló filét. A szürkeharcsa-filé kilónként 4800 forint, szeletben egy ezrest lehet spórolni rajta, ha pedig megelégszünk távoli rokonával, az afrikai harcsával, akkor máris kétezret spóroltunk, annak filéje csak 2800 forint. Filézés közben a mester elmondta, legjobban a ponty fogy, a népszerűségi lista második helyén az afrikaiharcsa-filé áll, harmadik a busa, a negyedik pedig a kárász–amur páros.Kíváncsiak lettünk volna egy multi áraira is, de a Rókusi körúti nagy Tescóban hiába kerestük a halpultot, nyomtalanul eltűnt. A sajtpult eladójától tudtuk meg, március óta nem árulnak friss halat, ezért az újszegedi Príma Novában néztünk szét, ahol egy akváriumban úszkált néhány ponty és tekergőzött két szép szürke harcsa. Az árképzés érdekes az üzletben, az élő ponty kilója 999, a patkót és a filét viszont ugyanannyiért, 3499 forintért kínálják kilónként.