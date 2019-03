Káprázat? Szuper szegedi tetőtéri birodalom, mindössze 27,2 millióért!

Fotó forrása: Ingatlanbazár

Kevés ilyen jó adottságú, értelmezhető áron kínált belső kétszintes lakás hever az ingatlanpiacon. Gyanús, hogy ez a darab sem lesz sokáig a hirdetések között. Addig is, amíg valaki lecsap rá (esetleg ön lesz az…?), nézzünk be együtt a Gőz utcai ingatlanba!“Szegeden, Alsóváros elején, a Boldogasszony sgt végén, Gőz utcai 3. emeleti, bruttó kb. 120 m2, nettó, 95 m2 alapterületű, belső kétszintes lakás, nagy méretű nappalival, hálószobával, külön wc-fürdőszobával, zárt lodzsával, és egy tetőtérben kialakított szobával eladó. A lakás járólapos, laminált parkettás, gázcirkó fűtésű, újszerű stílusú, fiatalos hangulatú, nagy belső udvari, közlekedős terasszal, belső udvari gépkocsi beállási lehetőséggel (térítés mellett) eladó.A lakás délnyugati tájolású, glettelt falakkal, beépített szekrényekkel. Az ingatlan egyediségét a nagyméretű amerikai nappali (kb. 40m2) és a panorámás kilátás adja. A belváros, az egyetemek (Aradi Vértanúk Tere) gyalogosan 10-15 perc távolságra vannak, de az itt található villamos- és buszmegálló, valamint a vasútállomás közelsége is a kitűnő közlekedést biztosítják."További képek az eladó lakásról az ingatlanbazar.hu oldalán