Karácsony előtt újranyit a dorozsmai kispiac

Az utolsó simításokat végezték a munkások a dorozsmai Széksósi úti piactér acélszerkezetű részében, ahol fedett piaccsarnokot is kialakítottak. A piac berendezése folyamatban van még, az új asztalok is elkészültek már, hétvégére azok is a helyükön lesznek. 65 millió forintból szépült meg Kiskundorozsmán a kispiac és környéke a nemrégiben átadott, új orvosi rendelő mellett.– Így az egész terület megújult, ráadásul a környező, magántulajdonban lévő épületeket is felújították. Örömmel vettük észre, hogy a környékbelieket is inspirálta ez, mindenki felújította a saját részét, így többek között a piac mellett a cukrászda is megszépült – magyarázta Mihálffy Béla önkormányzati képviselő. A hagyományos építésmóddal készülő, raktárhelyiséget és illemhelyeket magában foglaló épület mellett a korábbinál több parkolóhelyet is kialakítottak.Fél éve még mart aszfalton, esős időben, sárban kínálták portékáikat az árusok, most nemcsak díszburkolatot, hanem tetőt is kaptak a fejük fölé. Sőt mosdóba is el tudnak menni, hiszen illemhely is épült, és a csapadékvíz-elvezetést is modernizálták. A piaci árusok szerint kevesebb lesz így a hely, ám kiderült, azt fájlalják, hogy nem tudnak beállni a piac területére autóval.– A ki- és bepakolás idejére természetesen beállhatnak, ha szükséges, egyébként pedig több parkolóhelyet is kialakítottunk, onnan kézikocsival is be tudják hozni az árut – fogalmazott Lauer István, a városrész másik önkormányzati képviselője.Veres Zoltán sütőtököt és almát árult a piacon, még annak ideiglenes helyén, ő attól fél, hogy megemelik a helypénzt. Lauer István egyelőre nem tud arról, hogy felemelnék, a nyitáskor még biztosan a régi áron válthatnak helyet az árusok. Nagy Bernadett minden héten itt vásárol, mint mondta, eddig rideg és barátságtalan hely volt, mostantól viszont modern és jól felszerelt piacra járhatnak majd a dorozsmaiak. – Régóta ismerem az eladókat, családias a hangulat, ezért is szeretek ide járni. Általában krumplit, gyümölcsöt és csokit szoktam itt vásárolni – mesélte a dorozsmai asszony. A piacot még karácsony előtt birtokba vehetik a dorozsmaiak.