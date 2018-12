Karácsonykor is népszerű Szeged - Halászlégőz helyett wellnessre, pihenésre vágyik egyre több magyar

A top 10



A Szallas.hu statisztikája szerint a top 10 belföldi úti cél karácsonykor: Budapest, Hévíz, Eger, Hajdúszoboszló, Szeged, Zalakaros, Debrecen, Gyula, Siófok és Miskolctapolca.

Egyre többen döntenek úgy, nem töltik otthon a karácsonyt. Szeged az ötödik legnépszerűbb úti cél.

Fotó: Karnok Csaba

Vonzó a wellness. Sokan választják Szegedet a konyha, a főzés és a mosogatás helyett karácsonykor. Fotó: Karnok Csaba

Foglalni próbáltunk



A Szallas.hu oldalon két felnőtt és két gyerek számára próbáltunk szállást foglalni Szegeden december 24. és 26. között három napra és két éjszakára. A Novotelre és a Kálmán Panzióra rákeresve az olvasható, hogy erre az időszakra már az összes szoba elfogyott. A Tisza Hotelben reggelivel 55 ezer 930, a Science Hotelben szintén reggelivel 79 ezer 600, az Art Hotelben ugyancsak reggelivel 94 ezért 280 forintért foglalhattunk volna szállást hétfő délelőtt.

Tovább dübörög Szegeden is a belföldi turizmus. Az egyik legnagyobb szállásközvetítő internetes oldal, a Szallas.hu elemzése alapján 13 százalék feletti volt a növekedés a belföldi turizmusban 2018 második negyedévében, ami az év második felében is folytatódott.Az egy-két éjszakás kikapcsolódások voltak a legnépszerűbbek – a szobafoglalások 77 százalékát tették ki. Szeged a legnépszerűbb úti célok egyike.Mint megírtuk, 2018 a hosszú hétvégék éve, amit igyekeznek kihasználni az utazni vágyók. Bár idén hat szombat munkanap, viszont ezért cserébe az áthelyezések miatt kilenc hosszú hétvégének örülhetünk. Ebből öt négynapos, a karácsony pedig ötnapos. A Szallas.hu adatai szerint egyre többen döntenek úgy, hogy nem otthon töltik a karácsonyt.– Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a karácsonyi időpontok iránt a szálláshelyeken. 2016-ról 2017-re 120 százalékkal, míg 2017-ről 2018-ra 85 százalékkal nőtt a forgalom a december 22–26. közötti időszakban – mondta Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketingmenedzsere. Az átlagos foglalási érték 63 ezer forint, míg az átlagos foglalási hossz két nap a karácsonykor elutazók körében.A Szallas.hu marketingmenedzsere úgy fogalmazott, a legdrágább karácsonyi belföldi kiruccanás közel félmillió forintba kerül, a legolcsóbb ugyanakkor csupán 3500 forintba. A legkelendőbb szálláshelyek a 4 csillagos hotelek, a foglalások közel harmada ide szól. Budapest után Hévíz, Eger, Hajdúszoboszló és Szeged számíthat a legnagyobb dömpingre idén karácsonykor.Fokozott az érdeklődés Zalakaros, Debrecen, Gyula, Siófok és Miskolctapolca iránt is. A foglalások megoszlása szerint Heves, Pest és Zala megye a három dobogós. A legnépszerűbb külföldi úti célok listáját karácsonykor Zakopane vezeti, amelyet Bécs, Krakkó és Prága követ.– Az a legújabb trend, hogy már karácsonykor is elutaznak az emberek. Korábban a szilveszter volt ilyen, de évről évre egyre népszerűbb a karácsony is. Mi akkorra már telt házasak vagyunk – mondta érdeklődésünkre Iváncsics Nándor, a szegedi Novotel igazgatója.Ezt megerősítette az alsóvárosi Kálmán Panzió üzemeltetője, Holló János, akinek – mint fogalmazott – tapasztalatai igazolják a statisztikát.– Karácsonykor is tele vagyunk. Sőt, szentestére 12 főre vacsorát is kértek, amelynek elkészítését először nem akartam elvállalni, mert én is a családdal szerettem volna tölteni az időt, de végül is megoldjuk. Két éve vettem át a panziót, és valóban egyre többen érkeznek hozzánk karácsonykor – magyarázta a panzió vezetője.