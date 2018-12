Karácsonyoztak az ágotás gyerekek - Könyvek, plüssmacik, távirányítós autók is lapultak a személyre szóló csomagokban

sokan vannak, akik nem próbálnak csodát tenni, csupán mindennap megteszik a magukét.

Elismeréseket vehetett át a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 1200 munkatársa közül az a tíz szakember, akiket a gyerekek javaslatai alapján választottak ki. Köztük Kátai Liliána anyukája, Kovács Éva is. A 16 éves lánytól megtudtuk, 12 éve él a családnál, ő az első nevelt gyermekük.

– Kedvenc írónőm, Leiner Laura könyveinek címével ellátott pulóvert és tornazsákot kértem a Jézuskától – mesélte Kátai Liliána, aki Helvéciáról érkezett. Az ő ajándéka is ott lapult a több mint ezer dobozban a színpad előtt, a szegedi József Attila Általános Iskola és Szakiskola sportcsarnokában. Itt karácsonyozott idén is 1200 családjából kiemelt gyermek és fiatal.A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója és az ÁGOTA Alapítvány karácsonyi ünnepségén Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár azt mondta,Az alapítványnál egyre többen kapcsolódnak be a munkába, így tevékenységük mégis csodává áll össze: több ezer gyermek számára biztosítanak szerető közeget.Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt hangsúlyozta: óriási munka az, amit az Ágota közössége tesz a gyerekekért.Az ünnepségen részt vett Kiss-Rigó László megyés püspök, Lengyel Györgyi miniszteri biztos, Juhász Tünde megyei kormánymegbízott és Kakas Béla, a megyei önkormányzat elnöke is. Kothencz János a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója köszönetet mondott minden támogatónak:Kiemelte a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Váltsd a csokit mosolyra kampányát, amelynek keretében több mint 10 ezer csokoládé gyűlt össze óvodák, iskolás osztályok és különböző szervezetek akciójából.Az ünnepségen minden gyermek névre szóló ajándékot kapott a gyermekvédelmi szolgáltatótól és az alapítvány támogatóitól. A családjukból – akár ideiglenesen is – kiemelt gyermekek levelet írtak a Jézuskának, vagy nevelőszüleik súgták meg, mit szeretnének, így a csomagokban személyes ajándékok voltak. A csokik mellett ékszerek, társasjátékok, távirányítós autók, sporteszközök lapultak a dobozokban. Minden gondozott megkapta ajándékát, azok is, akik otthon maradtak, így összesen 4 ezer gyermek és fiatal arcára csaltak mosolyt az ágotások. Az esten a szegedi szimfonikusok adtak koncertet, az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.