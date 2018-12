Karácsonyra valósággá válnak a gyerekrajzok

A Facebookon kértek segítséget a gyerekálmok magvalósításához – mutatja Kádár Melinda.

Fotó: Török János

Különleges kezdeményezést indított decemberben a Motiváció Műhely. A Szegeden és Balástyán tanodát működtető egyesület arra kérte azt az 57 halmozottan hátrányos helyzetű, 8 és 18 év közötti gyereket, akik iskolaidő után náluk tanulnak mentorok segítségével, hogy rajzolják le, mire vágynak karácsonykor. Az alkotásokat ezután feltöltötték a Facebookra, és arra kérték a világháló szereplőit, ajándékozzanak álmokat.– Olyan ajándékokkal szerettük volna meglepni a gyerekeket, amikre igazán vágynak. Ezért indítottuk ezt a kampányt, amelyet egyébként a hernádszentandrási tanoda tavaly megcsinált már – beszélt a kezdeményezésről Kádár Melinda, a Motiváció Műhely kommunikációs munkatársa. – A kezdeményezés nálunk is nagy sikert aratott, hiszen a legtöbb ajándék 1-2 nap alatt örökbefogadóra talált, vagyis szinte mindegyikkel kapcsolatban azonnal jelezték, hogy megvásárolják a gyerekek számára. Az adományozók pedig többnyire ismeretlenek. Az ország minden szegletéből érkeztek felajánlások, sőt van ajándék, amit Németországból küldenek.A legnagyobb értékű ajándék egy görkorcsolya, de volt, aki legót, társasjátékot vagy éppen könyvet kért. Láttunk a vágyott tárgyak között rózsaszín unikornist és unikornisos sminkecsetet is, a legkülönlegesebb kérés pedig egy rózsaszín mikrofon volt – utolsóként erre jelentkezett egy adományozó hétfőn, hogy megvásárolja. Volt olyan vállalkozó, aki néhány plüsst, sőt egy kutyapórázt is saját kezűleg készített el, hogy az valóban olyan legyen, amilyet a gyerek megálmodott.Az ajándékok folyamatosan érkeznek a Motiváció Műhelybe, csütörtökön pedig a fiatalok meg is kapják a családi napon, melyet szerveztek számukra. Karácsony előtt néhány nappal tehát megtapasztalhatják, hogy az álmok igenis valóra válhatnak – csak néhány jószívű ember és összefogás kell hozzá.