Karaktereket kerestek a Titanicra - galéria

A szerzők kivételes engedélyével saját rendezői koncepcióval állíthatja színpadra a Titanic musicalt Somogyi Szilárd rendező a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Magyarországon itt debütál majd augusztusban a Broadwayt is meghódító darab. A szereplők válogatás már megtörtént, olyan művészek utazhatnak majd az álomhajón, mint Veréb Tamás, Vágó Zsuzsi, Détár Enikő és Szolnoki Tibor. A nagyszabású musicalhez statisztákat is kerestek, a válogatást szombaton rendezték. A vártnál többen, 120-an jöttek el a Reök-palotába, ahol Barta Viktória koreográfus és stábja adott különböző feladatokat a jelentkezőknek. – Karaktereket keresünk, ezen a hajón mindenféle társadalmi rangú ember utazott, így lehet valaki nagyon magas, picit kövérkés, vagy akár szakállas. Mindenféle extra tudás jól jön, legyenek ügyesek, erősek, tudjanak akrobatikus dolgokat – magyarázta a kritériumokat a szegedi származású koreográfus. Megtudtuk, harminc statisztára lesz szükség a darabban, 18 év felettieket keresnek, két kikötés van: nem lehet a színpadon vörös hajú statiszta és a lányoknál kritérium a hosszú haj a kor elvárásainak megfelelően.A musical próbafolyamata június 24-én indul az olvasópróbával Budapesten, itt három hétig dolgoznak, majd egy kis szünet után július 25-től már Szegeden folytatják a munkát. – Itt először a statisztákkal foglalkozunk, majd két nap múlva érkeznek a szólisták és a táncosok. Gyorsan kell dolgoznunk, nagyon kevés időnk lesz színpadra vinni, díszletbe helyezni a történetet – magyarázta a válogatón Barta Viktória, aki Somogyi Szilárd rendezővel évek óta dolgozik együtt, ez a hetedik közös munkájuk. A szegedi születésű művész nagy álma vált valóra, hogy egy szabadtérin bemutatott darabnak ő lehet a koreográfusa. – Több nagyszínpadi produkció koreográfusa voltam már, ám itt a szegedi szabadtérin még soha. Pedig itt kezdődött minden, 1994-ben ugyanis itt debütáltam először, mint táncos-statiszta a Miss Saigonban – mesélte.A Titanic utasainak drámai történetét augusztus 9-én mutatják be a szegedi szabadtérin, melyet még öt előadás követ.