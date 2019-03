Karókkal védenek valamit a Dankó Pista utcában

A tájékoztatón a zöldterület helyreállításával magyarázzák a parkolási tilalmat. Fotó: Frank Yvette

Több olvasónk is jelezte, egyikük pedig egy eléggé dühös levelet is írt arról, hogy nem tud parkolni a Rom utca és a Dankó Pista utca kereszteződésében, mert valaki lezárt egy területet, ahol egyébként eddig autók álltak. Azt írta, hogy az utcák sarkán álló egyik ház melletti részt vették körbe fakarókkal, amelyekre szalagot is tettek.Mi is kimentünk a Dankó Pista utcába, ahol kiderült, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai verték le a karókat és húzták ki a szalagot, mert – a kirakott papírlapok szerint – felújítják a zöldterületet az elkerített részen.Fásítás vagy füvesítés nyomait egyelőre nem látni, ezért megkérdeztük Makrai Lászlót, a környezetgazdálkodás ügyvezető igazgatóját, hogy a karózás általános gyakorlat lesz-e a jövőben, illetve azt, hogy milyen növényeket telepítenek az említett területre, valamint hogy a munka után kiveszik-e az oszlopokat. Lapzártánkig nem érkezett válasz, azonban ha kiderül, mi a terve a városi cégnek a területtel, megírjuk.