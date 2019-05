Katonák is segítik a határvédelmet június elsejétől, de csak a rendőr intézkedhet

A rendőrség és a honvédség vezetője szerint is nőtt a migrációs nyomás. Fotó: Kuklis István

A Magyar Honvédség munkatársai szombattól ismét részt vesznek a határőrizeti feladatok ellátásában – jelentette be az országos rendőrfőkapitány pénteken Röszkén.Balogh János sajtótájékoztatóján elmondta, Magyarország schengeni külső határainak védelmére folyamatosan szükség van. Az illegális migrációs nyomás elsősorban a szerb–magyar határszakaszon az utóbbi időszakban növekedett. Míg tavaly heti átlagban száz migránssal szemben kellett intézkedni, ez a szám idén megduplázódott.A tábornok azt is elmondta, hogy a honvédség segítségére azért is van szükség, mert a rendőröknek a nyári időszakban az átlagosnál lényegesen több dolguk van. Itt a Forma–1-es futamot és a Maccabi-játékokat említette. A katonák segítségének köszönhetően napi száz rendőrrel kevesebb kell így a határokon – tette hozzá Balogh János.A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a katonákkal mindenképpen lesznek rendőrök is, mertKorom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka azt mondta, hogy június 1-jétől három hónapig váltásonként kétszáz katona vesz részt a határőrizetben. Augusztus végéig összességében ezer katona lát el támogató feladatokat a magyar–szerb határon a rendőrség irányítása mellett – tette hozzá az altábornagy, aki azt is elmondta, hogy a feladatuk három hónapra szól, augusztus 31-ig lesznek katonák a határon.Korom Ferenc egyúttal elnézést kért a környéken lakóktól, ha esetleg katonai konvojok miatt kellene néhány percet várakozniuk vagy kicsit lassabban haladniuk valahol.