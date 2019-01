Kecskeméti Illés nem hitte volna, hogy ilyen népszerű lesz az 1986-os felvétel - Felrobbant az internet a videótól

Paradicsomi állapotba vágyunk

– A mélylélektani felfogás azt feltételezi, hogy alapvetően mindannyiunkban benne van egy paradicsomi ősállapotba való visszavágyakozás – magyarázta Kőváry Zoltán klinikai szakpszichológus, egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének korábbi oktatója, amikor a nosztalgia népszerűségének okairól kérdeztük. A szakember azt mondta, minden mítoszban megtalálható a tökéletes paradicsomi állapot, megtörténik az onnan való kiűzetés, és elkezdődik a sóvárgás, hogy ezt visszaállítsuk, ha másként nem, akkor szimbolikusan. Ez abban ölt testet, hogy régi képeket nézegetünk, régi zenéket hallgatunk, azt mondjuk, hogy régen minden jobb volt.

– 1986-ban már több mint tíz éve kint élt Nyugat-Németországban, Rosenheimben egy nagyon jó ismerősöm, aki megkért, hogy filmezzem le neki, milyen újdonságok láthatók Szegeden. Mivel az újdonságokat akartam bemutatni, és az utasülésről dolgoztam előre és jobb oldalra, a bal oldalon lévő látnivalókat nem rögzítettem. Most persze szidtam magamat, hogy nem fordultam arra, mert azóta elkészült például a telefontorony, a Tesco Áruház – magyarázta a filmet elkészítő Kecskeméti Illés, aki január 19-én töltötte fel a YouTube videómegosztóra az 1986. június 7-én délután készült felvételt, amit azóta, a cikk írásakor már közel 52 ezer alkalommal néztek meg. Pedig csak egy véletlennek volt köszönhető, hogy visszakerült hozzá az egyetlen példányban létező film.Annak idején Kecskeméti kiváltotta a videózáshoz szükséges engedélyeket, mert mint mondta, akkoriban nem úgy működtek a dolgok, mint most, mikor egy okostelefonnal bármelyikünk készíthet felvételt. – Kellettek a papírok, hogy ne legyen az, hogy a kamera miatt állandóan igazoltatnak a rendőrök. Akkoriban olyan cirkusz volt belőle, hogy az valami borzalom. Azt nem lehetett, hogy csak kiállok a böhöm kamerával, és filmezek – magyarázta Kecskeméti Illés.A korábban helyi televízióknál (Városi Televízió, Telin TV) vállalkozóként bedolgozó gépjárművillamossági műszerész azt mondta, teljesen elfeledkezett a kisfilmről, mert az egy kamerával készült, vágatlan felvételt úgy adta oda az ismerősének, ahogy volt, nem készített róla másolatot.– Mivel a barátom digitalizálta, szerencsére aránylag jó minőségben mégis megmaradt. Közben ugyanis nemrégiben hazatelepült ez az isme- rősöm, a laptopját javítottam, és megkérdezte, hogy emlékszem-e még a filmre. Mondom neki, atyaisten, teljesen elfeledkeztem róla. Gyorsan átmásoltam, és most az újdonság erejével hatott – mondta az egykori operatőr.A kicsivel több mint 15 perces felvétel a Dóm tér közepéről indul, ott álltak meg az út szélén, hiszen akkor még be lehetett oda is hajtani. – Ez egy olyan kamera volt, aminek egyméteres zsinórja volt, a rögzítőt betették az első ülésre, a kamera csak korlátozottan ért ki az ablakon, de a dóm tornyán meg akartam mutatni, hány óra van, és így indultunk el. Bekapcsoltam a kazettás magnóból a háttérzenét, három számot az NSZK-ban dolgozó spanyol Baccara duó negyedik, Bad Boys című nagylemezéről, amely 1981-ben jelent meg – amiért most jogdíjat követel a YouTube –, és elindultunk az árvízi emlékmű felé – idézte fel a közel 33 évvel ezelőtti forgatást az alkotó.– Az akkumulátor csak 15 percet bírt, és a Széchenyi tér– Belvárosi híd felé tartva már a Kossuth Lajos sugárúton villogott a merülését jelző lámpa. Azért látszik néha vágás a filmen, mert a hosszú piros lámpáknál leállítottam, nem akartam pocsékolni az időt. Sok minden változott: a Hafner-fatelep helyén megépült a Tisza Palota, sehol nem volt még a Csillag téri körforgalom, a Makkosházi körúti áruházak, a telefontorony és a Tesco. A majd elkészülő Tesco előtti ötemeletes panelsort akkor építették. Most visszanézve megdöbbentett, hogy sok minden megmaradt, dicséretes, hogy megőriztünk régi épületeket, de sajnos van, amire nem vagyok büszke. A Szőke Tisza eltűnésének nem örülök, hozzátartozott Szegedhez. Szép változás viszont, hogy a 33 év alatt kizöldültek a panelek környékei – magyarázta az operatőr, aki azt mondta, nem hitte volna, hogy ennyire felkapják, és ilyen népszerű lesz a kisfilmje.Mint fogalmazott, ódzkodott felrakni. – Ez nem egy film, ez csak egy rögtönzés, egy hirtelen jött ötlet. Csodálkoztam is, mennyire népszerű a nosztalgia, mert a mai fiatalok, nem akarom bántani őket, de ők csak a szelfiből élnek. Szerencsére van érdeklődés a régi felvételek iránt – tette hozzá Kecskeméti Illés.