Kerekesszéket kapott a beteg Imike az adományozóktól

Imike nagyon örült a mozgását megkönnyítő kerekesszéknek. Fotó: Mátrix Közhasznú Alapítvány

– Tavaly februárban ismertük meg Imikééket, akik Csanádpalotán élnek nagyon nehéz anyagi körülmények között. Már akkor eldöntöttük, hogy mindenképp szeretnénk nekik segíteni. Ezt tavaly áprilistól meg is tettük: havi 50 ezer, idén februártól pedig 100 ezer forintos támogatást tudunk nekik biztosítani a lakossági felajánlásoknak köszönhetően egészen 2020-ig – mondta el Rácz Anett, a szegedi Mátrix Közhasznú Alapítvány elnöke.A most három és fél éves, életvidám kisfiúnak rosszindulatú idegrendszeri daganata volt, emiatt deréktól lefelé lebénult. Édesanyja rendszeresen Makóra és Szegedre viszi fejlesztésre, de anyagi körülményeik miatt gyakran az is nehéz volt, hogy az üzemanyagot kifizessék. Az önzetlen lakossági felajánlásokból származó összegből erre most biztosan lesz forrás egy ideig. Imike decemberben kapott egy méretének megfelelő kerekesszéket és egy állítógépet is, amelyre a rehabilitáció és a vérkeringés fenntartása miatt szüksége volt. Ma már remekül boldogul mindkettővel. Ezeknek a segédeszközöknek a beszerzését az adományozóknak köszönhetően az alapítvány a 200, illetve 60 ezer forintos önrész átvállalásával tudta támogatni. A kisfiú a kerekesszéket és az állítógépet két-három évig tudja használni, utána kinövi, és cserélni kell majd – tudtuk meg Rácz Anettől.– Örülnénk neki, ha 2020 után is tudnánk rendszeres támogatást nyújtani a családnak, illetve az eszközök cseréjéhez hozzájárulni. Aki segítene a családnak, kérem, keressen meg bennünket – hívta fel a figyelmet az alapítvány elnöke, aki azt is hozzátette, ezután még jobban kell majd a segítség a családnak, az anyuka ugyanis márciusra várja második gyermekét. (Az alapítvány és a család támogatásának módjáról a www.mat-rixalapitvany.hu oldalon lehet tájékozódni.)