Kerékpáros pihenő épül Újszentivánon

Kerékpáros pihenőt építenek Újszentivánon a Határon átnyúló Együttműködési Program keretében. A beruházás tovább fejleszti a Szeged és Törökkanizsa közötti kerékpáros közlekedést. A projekt keretében már megépült a szőregi Hősök terétől a vajdasági Törökkanizsáig tartó közel 24 kilométeres kerékpárút, valamint annak leágazásai. A pihenőhely kialakítása a Szeged–Törökkanizsa közötti kerékpárút kiépítésének negyedik szakasza, amely biztonságos kerékpározást biztosít a határon át.



A szerbiai oldalon összesen több mint 10 kilométer kerékpárút épül, míg Magyarországon kerékpáros pihenőhelyet és egy kerékpáros oktató-, KRESZ-pályát építenek a diákok számára. A kerékpáros pihenőépület mellett játszó-tanuló parkot is kialakítanak a területen. Az épületben az ideérkező kerékpárosok pihenőhelyet, kis tusolót és WC-ket találnak. A kerékpárosok a tetőteraszt is használhatják a tanulópályákkal együtt. Az újszentiváni pihenőhely alapkövét péntek délután tették le, a munkálatok tavasszal kezdődnek, és a tervek szerint decemberben fejeződnek be. A kerékpárút és a pihenőhely építése uniós forrásból valósul meg.