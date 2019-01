Kerékpárútra, piacra és iskolai tornacsarnokra is jut pénz - Sok beruházás indul idén Ópusztaszeren

Oklevéllel és tízmillió forinttal ismerte el a Belügyminisztérium az ópusztaszeri közfoglalkoztatást tavaly novemberben - büszkélkedett Makra József. Fotó: Kuklis István

785 millió forintot sikerült kijárnia az elmúlt évben Ópusztaszer önkormányzatának, már egy lépéssel előrébb jár a község, de a java még csak most jön.– Megújult a rendezvényház, a belterületi utakat renováltuk, erőgépet, traktort, kiegészítő adaptereket és vákuumozó gépet is vásároltunk. Szívvel-lélekkel, családias hangulatban zajlottak a közmunkaprogramok, 27 helyi lakos dolgozik közfoglalkoztatásban, de emellett normál munkaszerződéssel dolgozók is vannak szakirányú végzettséggel. Elsősorban a mezőgazdaságra összpontosítunk, mindent a helyi konyhára termelünk, eladás nincs. Van 38 sertésünk is: a 200 kiló felettieket vágóponton levágjuk, a húsukat szintén a településen élő gyerekek, idősek, családok eszik meg. Emellett több mint 20 ezer tő virággal szépítették meg a foglalkoztatottak a települést, minden utcában folyamatos volt a fűnyírás. 46 millió 235 ezer forintot fordítottunk a közfoglalkoztatásra. A programokat az év végéhez közeledve a Belügyminisztérium is elismerte 10 millió forinttal – értékelte az elmúlt esztendőt Makra József polgármester.A településvezető azt mondja, küzdelmes, de ugyanakkor sikeres évük volt, hiszen számos pályázati támogatást sikerült kijárniuk.– Beruházások tömkelege jön 2019-ben. Folytatódik a belterületi utak rekonstrukciója, megvalósul egy termálvízre épülő programunk, helyi piacot hozunk létre, Szeged és Ópusztaszer között kerékpárút épül, valamint az egyházzal együttműködve az általános iskola energetikailag megújul, és tornacsarnokot is kap – avat be a részletekbe.Az önkormányzat már az idén márciusban induló Start munkaprogramon dolgozik, mindemellett pedig folyamatosan keresik az újabb pályázati lehetőségeket.