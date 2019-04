Keresztet állítottak a Maros torkolatánál - fotók

– A víz is szimbólum és a kereszt is. A víz a tisztaságot és az életet jelképezi. Itt, a Maros és a Tisza összefolyásánál a kereszt pedig sajátos szimbólum. Mindazoknak a közösségeknek az együttélését, testvéri összefogását, vagy legalábbis ennek szükségességét szimbolizálja, akik e két folyó mentén élnek. Kívánom, hogy az itt felállított kereszt emlékeztessen mindenkit a természet szépségére is