Kerülendő az alkoholfogyasztás és a dohányzás, napi fél óra mozgás is segíthet - A rák sok esetben megelőzhető lenne

A Nemzetközi Rákellenes Unió február 4-ét jelölte meg a rák elleni küzdelem világnapjaként. Ebből az alkalomból a Csongrád Megyei Kormányhivatal hétfőn programot szervezett az érdeklődők számára Szegeden, a Rákóczi téri épületében. Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos elmondta: a cél az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, mennyit tehetünk egészségünk megőrzéséért.– A rákmegelőzés legfontosabb lépése a dohányzás abbahagyása. A cigaretta ugyanis a daganatos betegségek több mint 25 százalékáért felelős – hangsúlyozta a szakember. – Az alkoholfogyasztás szintén kockázatnövelő tényező, emlőrák esetében például másfélszeresére növeli a megbetegedés esélyét, így ez is kerülendő. Emellett fontos a napi minimum félórás testmozgás, az egészséges táplálkozás, nők esetében a szoptatás és a védőoltások, például a HPV elleni oltás felvétele. Ezek az információk ugyanúgy elhangzanak ezen a rendezvényen, mint az, milyen ingyenes szűrővizsgálatokon lehet részt venni.Bosnyákovits Tünde kiemelte: az eddig is létező szűrőprogramok új elemmel gyarapodtak: a néhány éve kísérleti jelleggel kipróbált székletszűrés immár országos programként fut. A meghívókat már kiküldték az 50–70 év közötti korosztálynak, amelynek tagjai egy egyszerű, otthon végzett vizsgálat segítségével kideríthetik, fennáll-e a kockázata, hogy vastagbélrákkal küzdenek. Férfiak esetében egyébként a tüdődaganat után ez a második leggyakoribb rákos megbetegedés.Nők esetében a melldaganat a második leggyakoribb, így a tegnapi programon külön figyelmet fordítottak erre a betegségre. Folyamatosan futott egy oktatófilm arról, hogyan lehet elvégezni otthon magunknak az emlővizsgálatot, egy emlőt imitáló párnán pedig, amelyben kóros elváltozásokat jelző csomókat lehetett kitapintani, mindezt a gyakorlatban is ki lehetett próbálni.– Kicsit ijesztő volt – foglalta össze tapasztalatait Jámbor Erika. – Bevallom, nem járok mammográfiára, így az önvizsgálat megtanulása hasznos volt számomra. De meglepő volt hallani azt is, hogy milyen fontos a testmozgás a rák megelőzése szempontjából, erről eddig nem beszéltek a szakemberek – tette hozzá.A program során egy monitoron azt is nyomon lehetett követni, hogy a világon idén mostanáig például 774 ezren haltak meg rákban. És ha már a dohányzás káros hatásairól esett szó: délelőtt 10 óráig a hétfői napon 6 milliárd darab cigarettát szívtak már el a dohányosok. Megelőzés tekintetében tehát látszik: van még mit tenni.