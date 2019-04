Késelés lett az este vége, de fegyver volt a szék is - elítélték a szegedi kocsmai verekedőket

Kétezer forint miatt tört ki verekedés az egyik szegedi sörözőben még 2016 áprilisában. A nem jogerős ítélet szerint az elsőrendű vádlott az ismerőseivel ivott, de amikor fizetni kellett volna, egyikükkel összeveszett a számla miatt. A vádlott, amiért nem kapta meg a pénzt, erőszakkal elvette ismerőse mobiltelefonját, irattárcáját a benne lévő iratokkal és készpénzzel együtt. Később pedig egy székkel háromszor is megütötte.



Ezután a verekedő férfi és ismerősei egy kávézóban ittak tovább, ahol már a másodrendű vádlott is ott volt, aki a kávézóban elhagyta a pénztárcáját. Ezt találta meg a korábban verekedő férfi, aki azt állította, hogy nincs nála a tárca. Mikor kimentek a kávézó elé, a másodrendű vádlott ötször megütötte a másik férfit. Ezzel azonban még nem volt vége, egy kés is előkerült, amivel az elsőrendű vádlott a megszúrta a másik férfit, akinek életveszélyes sérülései lettek.



A Szegedi Törvényszék az elsőrendű vádlottat 4 év szabadságvesztésre ítélte, társát pedig egy évre próbára bocsátotta. Az ítélet nem jogerős.