Készül a Don Juan az újszegedi szabadtérire

A Don Juan művészei már túl vannak az olvasópróbán, július 19-én velük nyit az újszegedi színpad. A sokszínű művészgárdában a Moliére-sorozat korábbi szereplőivel is találkozhatunk: Sorbán Csabával, Kancsár Józseffel és

Balog Józseffel, dupla szerepben is. Hozzájuk csatlako zik Jakab Tamás, Csákányi Esz ter, Bodrogi Gyula, Zsótér Sándor, Kulka János, de helyet kap még Geréb Ágnes, Odorics Ferenc és Andóczi-B. József is.



– Nagyon izgalmas pillanat ez, hiszen elég régóta készülünk O. Horváth Sárival, nagy gonddal válogattuk össze a szereposztást: csodálatos művészek támogatnak bennünket a törekvéseinkben – mondta Herczeg T. Tamás, rendező.



– Mindig nagyon izgalmas, amikor sok helyről, sokféle színész érkezik és válik egy olajozottan működő társulattá. Csodálatos élmény volt például hallgatni, ahogy Jakab Tamás olvasta Don Juant, Bodrogi Gyulát, aki az apa szerepében nem bírta ki, hogy ne csillogtassa meg fantasztikus ritmusérzékét, vagy azt, ahogyan Csákányi Eszter fogalmazott.



A látványvilágért ezúttal sem kell aggódni, Bianka Imelda Jeremias kezeskedik ró la. Minden jelmez más világot tükröz majd, és a díszlet is monumentális lesz, a maga hatméteres falaival; mármár operajellegűek lesznek az elemek. Meglepetést is tartogatnak, feltűnik majd egy kosztüm a korábbi előadásokból.