Két aranyérem a Dériből, Vébére utazhat a hanságis szakács - Szakmájuk sztárjai lettek

Nemrég rendezték meg a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjét a Szakma Sztár Fesztiválon, ahol helyet kapott a SkillsHungary országos döntője is. A sikeres tanulókat, felkészítő tanáraikat és oktatóikat Angyalné Kovács Anikó köszöntötte hétfőn délelőtt. A szakképzési centrum főigazgatója hangsúlyozta, ez csapatmunka volt, és kisebb ajándék mellett egyenként is gratulált minden megjelentnek.



Első helyezést ért el, és Magyarországot képviseli a WordSkills Kazan 2019 világbajnokságon Szemendrey Zsuzsanna szakács, aki a Hanságiban tanul, és oktatója Goda Gábor. A Csonkába járó Kiss István autótechnikus ugyanitt második lett, ő Győri Sándor tanítványa.



Ha lehet iskolát kiemelni, akkor a Déri diákjai szerepeltek a legjobban a Szakma Sztár Fesztiválon, két első helyet is begyűjtöttek. Kormányos Patrik Márk műszaki informatikus oktatója Miksa Bicskei Róbert és Csiszár Zoltán volt, míg Takács Ádám gépi forgácsoló felkészülését Juhász László, Mihalcsik István és Egri Gábor segítette. A dérisek elhoztak még két második helyet is, Győri Ádám, valamint Bárkányi Csaba műszaki informatikus szereplése dicséretet érdemel. Ahogy a Móravárosiban tanuló Tóth Richárd kárpitos is, akinek Buka János tanítja a szakmát.



Bronzérmet szerzett Kállai-Verba Eszter asztalos, Süli Martin István autóelektronikai műszerész, Kravjár Gábor épületgépész technikus és Lipka László hegesztő. Hétfőre befutott még egy dicséretes eredmény, a Magyarország Legjobb Fűtésszerelő Tanulója versenyen második lett Varga Imre épületgépész technikus tanuló, aki a Móravárosi iskola diákja.