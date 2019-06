Két év után derült ki, hogy tartozik az elhunyt - Rossz címre mentek a levelek

Az alapdíjas számlák és az egyéb költségek 13 ezer forintját azóta befizette olvasónk, a vízmű a változásokat átvezette és elismerte, kommunikációja nem volt tökéletes.– Hozzátartozóm 2017. február közepén hunyt el, március 10-én a halotti anyakönyvi kivonat csatolásával e-mailben bejelentettem ezt a közműszolgáltatóknak. Egyúttal jeleztem, hogy ezt követően az elhunyttal szemben felmerülő követelésüket a továbbiakban én rendezem – név, lakcím és telefonszám megadásával. A helyzetet a Szegedi Vízmű Zrt. kivételével valamennyi szolgáltatóval rendben, gördülékenyen – eleveníti fel kálváriájának kezdetét Gyenes Péter.Olvasónk elmondta, hogy két év elteltével, idén február 28-án a vízmű egyik munkatársa a 2017-ben e-mailben megadott telefonszámon felhívta azzal, hogy az elhunytnak tartozása halmozódott fel. Kiderült, a két év alatt minden számlalevelet és a fizetési felszólítást is az elhunyt nevére és az IKV részére leadott lakásának címére postázták. – A reklamációs levelemre azt válaszolták, hogy minden szabályosan történt. Felbosszantott a hozzáállás – panaszolja olvasónk. Gyenes Péter úgy véli, a mulasztások miatt bocsánatkéréssel tartoznak – az általuk okozott anyagi kár megtérítése mellett.– Levelünkben a panaszos által felsorolt észrevételekre tételes válaszokat adtunk, amelyeket fenntartunk – válaszolta Bóka József. A Szegedi Vízmű Zrt. értékesítési osztályvezetője közölte: a tulajdonosváltozást már mind a két ingatlan esetében átvezették. Hangsúlyozta, az átvezetéshez a halotti anyakönyvi kivonat mellett szükséges a bérlemény visszavételéről szóló jegyzőkönyv is, ezt olvasónktól nem kapták meg.Gyenes Péter levele alapján csak az egyik cím felhasználó-fizető személyében történt változást vezette át a vízmű, álláspontjuk szerint a másik címnél ennek nem voltak meg a feltételei. Sem kérelem, sem tulajdonba kerülést igazoló dokumentum benyújtása nem történt meg. Azóta a változást átvezették és a szolgáltatást ideiglenes szüneteltették.A vízmű álláspontja szerint a kibocsátott alapdíjas számlák és a felszólításhoz kapcsolódó költség jogos, ezeket olvasónk be is fizette. – Elismerjük, hogy a kommunikáció nem volt tökéletes, a panaszos levelére nem adtunk teljes körű tájékoztatást – mondja Bóka József.