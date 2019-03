Két ikerpár 1-1 beteg tagját gyógyították meg Szegeden

Ezúttal két ikerpár egy-egy beteg tagját gyógyították meg a gyermekklinika és a szívsebészeti osztály szakemberei. Cráciun Miruna-Elena Nagyváradról érkezett. A szívpitvart elválasztó sövényen volt lyuk, emiatt ikertestvéréhez képest már 3 kilós súlyelmaradásban volt. A szülőknek nem volt pénzük a magyarországi műtétre, a Rotary finanszírozta a több mint 2 millió forintos beavatkozást.Vass Klaudia műtétje bonyolultabb volt. A temesvári kislányt egyszer otthon már megműtötték, de szükség volt egy második beavatkozásra is. A kislány szívében a sövényen és a pitvaron is lyuk volt, a tüdőbe menő artériában pedig szűkület. A lyukak bezárása mellett a használhatatlanná vált szívbillentyűt is ki kellett váltani: egy emberi donorszívből vett billentyűs érrel helyettesítették, mely tökéletes keringést biztosít a kislány számára.