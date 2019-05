Két nap a tudomány jegyében - Kedden indul a második Bölcsész Feszt

Tudományos előadások, kiállításmegnyitók, könyvbemutatók, tánc és zene. Hogy csak néhányat említsünk azon programok közül, melyek azokat várják, akik május 7-8 között a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra látogatnak. A második Bölcsész Fesztivál alkalmából számtalan érdekes programmal várja az intézmény nem csak a hallgatókat: a fesztivál sokszínűségében az iskolás korosztálytól az egészen idősekig mindenki magára találhat.A tudományos előadások sorát kedden, a kar új doktorainak előadásai nyitják majd. Többek között szó lesz az iskolán kívüli tanulás teljesítményre gyakorolt hatásairól, de a mozgáskövetéses vizsgálatok világába is elkalandozhatnak az érdeklődők. A folyosógalérián kerül majd sor a „Nagy Sömmi" című pályázat díjkiosztójára, illetve a kiállítás megnyitójára, ahol a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum is képviselteti magát kiadványainak bemutatójával. A délután folyamán a már harmadik évadában járó AudMax Esték rendezvénysorozat látja vendégül Bodor Ádám Kossuth-díjas írót legújabb kötete kapcsán, majd az SZTE Zeneművészeti Karának gitárkoncertje, és a BTK Filmklub közös mozija várja azokat, akik még nem fáradtak el.Az Új Nemzeti Kiválóság Pályázat kari nyertesei szerdán mutatkoznak be. Az egész délelőttöt felölelő előadások során olyan érdekes témák kerülnek majd terítékre, mint a bírósági tanúmeghallgatási taktikák komplex vizsgálata, a Magyar Néphadsereg gépkocsizó lövész és harckocsizó csapatainak tevékenysége az 1968-as csehszlovák bevonulás során, vagy a szegedi várbörtön olasz foglyaival kapcsolatos levéltári kutatások jelenlegi eredményei. Az Akadémiai Kiadó jóvoltából lehetőség lesz többet megtudni a publikációs lehetőségekről, illetve a digitális tudástárak jelenéről. A Könyvmolyképző Kiadó gondozásában megjelent Szelídíts meg című ifjúsági regénye kapcsán a Kar vendége lesz Róbert Katalin is.Az irodalom mellett más művészeti ágaknak is akad hely a programban. A táncos kavalkád sokszínűségét a Nemzetiségek Háza biztosítja görög táncházas előadásaival, a világ táncait a Kar Choreomundus programban résztvevő hallgatói hozzák el. A táncok során bemelegedett végtagoknak a későbbiekben a Grand Café biztosít majd lehetőséget, hogy a tanultakat a gyakorlatban is kipróbálhassák. A Huckleberry Guys zenekar blues zenei koncertje, illetve egy fergeteges Humppa buli zárja majd az estét.Minden érdeklődőt vár tehát a második Bölcsész Feszt május 7 és 8 között. Az eseménynek a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Egyetem u. 2-es szám alatti épülete szolgáltat majd otthont, a részletes programról a Kar honlapján tájékozódhat