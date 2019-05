Két napig minden a dél-alföldi táncokról szólt Deszken - Fotók

Rözögtessük mög! címmel rendezték meg május 10. és 11. között a Dél-alföldi Szóló- és Páros Táncok II. Országos Fesztiválját Deszken, a helyi művelődési házban. A Tiszavirág Néptáncegyesület 6 éves kortól egészen a 40 év felettiekig helyet biztosított a bemutatkozásra, így csaknem 150 táncos teljes egészében megtöltötte az épületet, az ország számos pontjáról, sőt még Romániából és Szerbiából is érkeztek fellépők.Pénteken közös vacsorával és mulatozással kezdődött a fesztivál, valamint Varga Sándor néprajzkutató, etnológus, az SZTE Bölcsészettudományi Kar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszékének oktatója is előadott a Dél-Alföld táncéletéről. Szombaton hat korcsoportban zajlottak a megmérettetések, egészen késő délutánig tartottak.Az előadásokat szakmai zsűri pontozta: Farkas Tamás, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos, a Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője, Busai Norbert, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos, Táncház díjas néptáncpedagógus, Busai Zsuzsanna, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös Táncos, Furik Rita, koreográfus, rendező, elmeztervező, „Szellemi Hagyomány Őrzője", illetve Juhász Zsolt, Harangozó Gyula díjas Táncművész, Koreográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos, a Duna Művészegyüttes művészeti vezetője. A zsűri elnöke Felföldi László néptánckutató, címzetes egyetemi tanár volt.– Szép táncokat és mozdulatokat láttunk. Arany János írta, hogy a tánc az élet, és benne a dal, a lélek. Ezt a verssort most itt láttuk élőben, igazán megvalósulva. Nemcsak a testi mozdulatokban, hanem a mozdulatokban rejlő lélekben is, mindenki nagyon jól felkészülten jelent meg. Ennek a vidéknek a tánca ma már széles körben ismerté válik, egyre több olyan táncos van, akik ezt magas színvonalon műveli, nemcsak a mozdulat, hanem a lelki gazdagság kedvére is. Náluk nem a szép mozdulat, hanem a mögötte rejlő táncos viselkedés számít. Egy-egy mozdulat olyan, mint egy szép metafora, amivel a táncos megszólítja a közönséget és a párját is, ez a beszélgetés egy szép dialógus az emberek között, amit erősít a zene és az ének, ami nemcsak hangokból, hanem beszédből is áll. A nyelv, a mozdulat és a zene olyan erős lelki eszköz, ami együtt megtarthat bennünket embernek, magyarnak, szerbnek és románnak – hangsúlyozta a programokat lezáró gálán Felföldi László.Arany, ezüst és bronz minősítéseket, valamint különdíjakat osztottak szét Deszken, ahol a néptáncfesztivál célja, a dél-alföldi régió táncos hagyományainak megőrzése, a régióhoz tartozó egyéb népművészeti kincs továbbéltetése volt. Mindkét napon a Juhász Zenekar gondoskodott a talpalávalóról.