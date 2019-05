Két szegedi versenyző a főzőműsorban: továbbjutott az ügyvéd konyhafőnökjelölt

Zoltán a Konyhafőnökben. Fotó: RTL KLUB/Tulok András, Tuba Máté

Az első körben minden versenyző a saját elképzelése szerint főzhetett, amit akart. Bán Tamás egy, az étlapjukon is megtalálható hamburgerrel készült. – Ez a legkülönlegesebb ételünk. Szarvashúsból készül, erdei gombával és fekete szederrel – mesélt ételéről lapunknak. – Bár tudom, hogy nem klasszikus hamburger, de azt reméltem, a Konyhafőnök zsűrije értékelni fogja. Nem így lett. Ugyan Sárközi Ákos dicsérte, összességében a zsűri nem értette, mit keres egy hamburgerben lekvár, és a bucit sem díjazták, így Bán Tamás már az első főzés után kiesett.Ragány Zoltán borjúbrízt készített bemutatkozó ételként sáfrányos hollandi mártással és narancskaviárral. – Sokat gyakoroltam, de azért más, amikor nem a saját konyhájában, időre, komoly drukkal főz Michelin-csillagos séfeknek az ember – mesélt első élményeiről a szegedi ügyvéd. Mivel kötényt nem kapott elsőre, de nem is küldték haza, másodjára is kellett főznie, amihez egy tollas vadkacsát kapott. – Úgy éreztem, hogy semmit sem fogok a zsűri elé vinni az üres tányéron kívül, de talán ez a pánik adott olyan lendületet, hogy összekaptam magam.Mivel Fördős Zé hazaküldte volna, Rácz Jenő azt kérte Ragány Zoltántól, indokolja meg, miért érdemes még egy esélyt adnia neki. A védőbeszéd jól sikerült, így a szegedi versenyző ma újra főzhet.