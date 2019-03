Két versenybíró lett a Telekosár utolsó nyertese

Irénke és János többszöri próbálkozás után nyert a Délmagyarország Telekosár játékán.

Fotó: Karnok Csaba

Ugyan mindketten nyugdíjasok már, Fári János és Fári Jánosné Árva Irén olykor eljár dolgozni: a férj traktorozik, a feleség hagymát pucol. Pedig kertes házuk udvarán van szőlő, gyümölcsös, némi aprójószág is akad, mégis kell az elfoglaltság – állítják mindketten. Ezért évtizedek óta, amint elkezdődik a lovasversenyek időszaka, János és felesége hétvégente versenybíróként vesz részt a térség fogathajtóversenyein.– Gyerekkoromban volt lovunk, később is tartottam. Díjugratóként sokat versenyeztem. A téeszvilágban könnyebben lehetett a lovak közé férkőzni, ma már drága mulatság lenne – mondta János, aki az algyői Mol-üzemnél műszakvezetőként dolgozott. A 63 éves Irén a maroslelei téeszben állatgondozó volt, de gyengülő látása miatt 30 éve rokkantnyugdíjas. Mindennap főz, idős édesanyját látogatja. Két gyermeket neveltek fel, ma már két kamasz unokájuk van.– Legalább 20 éve vagyunk Délmagyarország-előfizetők. Többször is nyertünk már az újsággal, egyszer még egy színes televíziót is. Minden reggel átfutom az újságot, aztán teszem a dolgomat. Délelőtt ülök neki alaposan is átnézni, mindent elolvasok benne – mesélte a feleség, akinek egyik kedvence a Gasztromagazin, de a Lillát és a Lakás és Kertet is szereti. János Irénke után jut a laphoz. Hatalmas volt az örömük, hogy többszöri próbálkozás után végre nyertek a Telekosárral.Kosarukba egy zsugor liszt, egy tömb cukor, kilós kávé, rostos üdítők, mosó- és mosogatószer került, de gyümölcsbefőtteket és -konzerveket, tormát, virslit, szalámit, sajtokat is választottak. Az unokák csokinyuszikat kapnak. Összesen 31 ezer 140 forint értékben vásároltak.