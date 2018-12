Kétkilós díszpoharat vágott a sértetthez

Kiskundorozsma-Szeged. Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla az életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt J. M. ellen indított elsőfokú ítéletet, a vádlott büntetése 5 év börtön és 5 év közügyektől eltiltás.



A férfi tavaly áprilisban délután és este is ivott, majd részegen este 10 után megjelent a dorozsmai háznál, ahol volt élettársával akart beszélni, de nem engedték be. Az erősen ittas és indulatos vádlott többször a ház kapujába rúgott, követelte, hogy engedjék be, átugrott a kerítésen, és meglökte N. F. sértettet. A vádlott dulakodni kezdett a házigazdával, egy féltéglával hátulról fejbe vágta.



A bántalmazás nem fejeződött be, mert J. M. a konyhába is követte a sértettet, ahol ismét ütni kezdte, előbb kézzel, majd egy díszkövekkel, homokkal, kagylókkal megtöltött, közel kétkilós díszpoharat vágott az arcához. Az összetört üvegpohár szilánkjai vérző sérüléseket okoztak a sértettnek, aki nyolc napon túl gyógyuló, maradandó sérüléseket szenvedett, és csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem került életveszélyes állapotba.