Kétszer fizették ki a szállás díját

Olvasónk szállásköltségét a bankkártyáról is leemelték, és a recepción is kifizettették vele készpénzben. Erről csak később szerzett információt, a duplázást azonban nehezen tudja bizonyítani, mert nem kért és nem is kapott számlát. Jogorvoslatért az Európai Fogyasztói Központhoz kell fordulnia.





– Nem kaptunk róla számlát, mi sem kértük, hiszen csak másnap utaztunk volna el, viszont kiderült, a bank már az érkezés előtti napon levonta tőlünk a pénzt – panaszolták. Szerintük maximum zároltathatták volna, és miután látják, hogy készpénzzel kiegyenlítették a számlát, vissza kellett volna utalniuk.



– Az eltávozás napján kizárólag 3 font autóparkolási díjat fizettünk készpénzzel, persze számlát erről sem adtak, igaz, mi sem kértük – hangsúlyozták. Angliában nem kötelező a számlaadás, csak ha kifejezetten kéri a vendég.



– Párom két héttel később személyesen felkereste őket, nagy nehezen visszanézték a recepció kamerájának a felvételét. Sajnos rossz minőségű volt, és nem lehet látni, mit vesz át tőlünk a recepciós, szerintük a parkolásért a 3 fontot – panaszolta olvasónk. A másnapi elutazásunkról készült felvételt nem is voltak hajlandók megnézni, ahol persze kiderülhetett volna, hogy ott is fizettek. Szerintük a recepciós hölgy saját zsebre játszott.



– Külföldi szálláshelyfoglalás esetén problémát jelent a más szabályozás. A leírtak alapján kétszer fizettették ki önökkel a szállást, ez nem jogszerű – reagált a történetre lapunk fogyasztóvédelmi partnere. A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szerint ennek bizonyítása akkor lenne a legegyszerűbb, ha a készpénzes fizetésről lenne bármilyen igazolás, ezek hiányában ez szinte lehetetlen. Az nem derült ki, hogy a helyszínen írásbeli panaszt tettek-e, ha nem, akkor érdemes utólag így is jelezni a problémát, ám minél több idő telik el, és nincs bizonyíték, annál nehezebb az eset.



– Ha szeretnének jogi lépéseket tenni, akkor a Európai Fogyasztói Központhoz fordulhatnak, a szervezet az uniós tagállamokban bejegyzett vállalkozások és a fogyasztók jogvitájában tud segítséget nyújtani.

