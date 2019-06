Kéttonnás kőből is alkot Popovics Lőrinc

Két önálló munkájával nevezett a jubileumi Nyári Tárlatra Popovics Lőrinc. A szobrászművész az 1970-es évek óta állít ki, a 80-as évek óta pedig rendszeresen pályázik műveivel a seregszemlére. Többször is kapott már díjat. Perspektívák és Axis, vagyis tengely – ezekkel pályázott ezúttal. A művész elmondta, nem figyel az időre, hiszen nem a gyorsaság a lényeg, hanem az, hogy egy szakmai szempontból is kiváló alkotás szülessen.

– Nagyon magas a tárlat színvonala. Európa bármely nagy kiállítótermében megállná a helyét. Örültem, hogy bekerültem – mondta a szobrászművész.



– Minden második évben, mikor megrendezik a seregszemlét, Nátyi Róbert szakmailag elismert zsűrit hív össze. Én is voltam már a bírálók tagja. Egyrészt komoly feladat, húzós végignézni azt az 500–700 alkotást, ami beérkezik, és végül persze választani közülük. Másrészt felelősség is.



Sikerült eltitkolni a mű- vész elől a díjat az utolsó pillanatig. Nem sejtette, hogy övé lesz a legfőbb elismerés. A művész elmondta, megkérdezték a szervezők, eljön-e a megnyitóra. Akkor azt hitte, a létszámot akarják felmérni.



– Az ember, ha belekóstol a művészet keserű szépségeibe, akkor utána mindig van, ami inspirálja a munkáját a későbbiekben. Húsz éve foglalkozom üveggel és kővel, ez a fő irány, viszont mással is kísérletezem – avatott be a művész, aki jelenleg is egy másfél-két tonnás nyersanyaggal dolgozik, aminek a végleges formáját közterületen is látni lehet majd. Túlmutat majd egy kiállítótéren, ahogy a szobrász mondta.



– Készítek folyamatosan különféle vázlatokat, előre gondolkodom. Ez egy életforma.