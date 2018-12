Kettős és családias Audi-premier Szegeden: megérkezett a győri Q3 is, nincs dízel az A1-esben

Rendhagyó kettős autóbemutatót szervezett a Porsche Szeged a második és a harmadik adventi gyertyagyújtás között, négy egymás utáni hétköznap este is vendégül látta régi-új ügyfeleit, a potenciális vásárlókat. Az ilyenkor szokásos elméleti foglalkozás is eltért a hagyományostól, családi beszélgetésre emlékeztetett az a forma, ahogy Nagy Lajos, a szegedi márkakereskedés első embere és kollégái bemutatták az autókat.Az A1-es modell már begurult a szalonokba, a Q3-asról ezt korántsem lehetett elmondani. Az utóbbi hétfő hajnalban tréleren érkezett Szegedre egy fővárosi rendezvényről, így az országban tényleg az elsők között láthatták a vendégek a győri Audi gyártósorán készülő modellt.Az idei őszi Párizsi Autószalonon bemutatott új A1 Sportback tervezésénél az volt a cél, hogy valamelyest férfiasabb legyen, vagyis ne csak a szebbik nem találjon benne fantáziát, és ez sikerült is. A határozott vonalak szándékosan az ős quattrót idézik, persze az arányok mások.Újdonság az is, hogy ezután nem gyártják már háromajtósként a legkisebb Audi modellt, amely persze nagyobb lett az elődjénél. A kis autó nagy dobása az alapáras, 10,25 colos digitális műszeregység, valamint a multikormány, ezen túl az alapverzió kivételével minden modell kap egy 8,8 vagy 10,1 colos érintőképernyőt a középkonzoljára. Az újdonsággal jól el is „babrált" a bemutató közönségének fiatalabb fele, úgy tűnt, valóban logikus felépítésű és felhasználóbarát.Az új A1 belépőmotorja egy 116 lóerős, háromhengeres, egyliteres turbóbenzines, majd jön az 1,5 és 2,0 literes ugyancsak feltöltővel, az utóbbi már 190 lóerővel – dízelmeghajtást ezután már nem kínálnak a legkisebb Audihoz. A modell alapára 6 millió 850 ezer forint, ami versenyképes a szegmensében.Az új Audi Q3 lényegesen sportosabb megjelenésű elődjénél. A győri soron készülő új modell minden szempontból nagyobb lett az elődmodellnél, a csomagtér kapacitása is korrekt, 530 és 1525 liter között változik.Az Audi Q3 integrálja az adaptív sebességasszisztens, a közlekedési torlódás asszisztens és az éppen igénybe vett forgalmi sáv tartását segítő technikákat is. Ezzel mind a hosszirányú, mind az oldalirányú mozgásban támogatja a vezetőt, így növelve a hosszú távú utakon a kényelmet és a biztonságot.A belépő változat motorja a 150 lóerős 1.5 TFSI, 250 Nm maximális forgatónyomatékkal. A hatsebességes kézi váltóval az Audi Q3 nulláról 9,6 másodperc alatt gyorsít fel 100 km/órás sebességre, a vége pedig 211 km/óra. Később érkezik az SQ3-as is, várhatóan 380–400 lóerővel.Az új Audi Q3 Németországban már rendelhető, 33 ezer 700 eurós alapártól. A bemutató idején forint árral még nem tudtak szolgálni a Porsche Szeged munkatársai, de ami késik, nem múlik.