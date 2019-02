Kevesebb fűtés és meleg víz kell a panelben élőknek - Modernizálták az Odessza fűtőművet

Az odesszai nagy fűtőműben jártunk Újszegeden, amelynek teljes területén eddig fűtőmű és kazánház működött 1200 négyzetméteren. A technológia előrehaladtával azonban kisebbek lettek a berendezések, így az épületet átalakították.– Ez például az egész lakótelepnek a háztartási melegvíz-előállító rendszere, amelynek mérete körülbelül a tizede az előzőnek. A még itt látható régi, vízköves berendezéseket elbontjuk majd – mutatta Kóbor Balázs, a Szetáv Kft. ügyvezetője. Hozzátette, a háztartási meleg víz igénye az ötödére csökkent 20 év alatt azáltal, hogy vízórákat szereltek fel a lakosságnál, és az előállítása sem azzal a technológiával történik, mint régen, így az új berendezés kisebb helyet foglal.Mivel csökken a berendezések mérete, a tér pedig adott volt, átalakították az egész épületet: a nagy gépészeti tereket lebontották, a felszabaduló helyekre beköltöztették a Csongor téri épületben dolgozó munkásokat. Korábban megírtuk (2018. április 17.: Megújul a városrész – több zöld terület és parkoló lesz), az épület fenntartása nem költséghatékony, így tavaly áprilisban döntött arról a közgyűlés, hogy a város megveszi az épületet a szolgáltatótól, később lebontja, helyére parkolókat épít. A költözés már lezajlott, az ottani műszaki állomány – az esztergályosok, a gépészek, a lakossági karbantartók – munkaállomása Újszegeden lesz.– A panelprogram miatt a fűtési igény is összement: a hőelőállítás ezen a hőközponton keresztül történik – magyarázta a másik terembe átérve Kóbor Balázs, és mutatta a már megújult eszközparkot. Ami korábban az egész épületet elfoglalta, most a negyedét sem – ezek a kor mostani színvonalának megfelelő gépészeti berendezések. – Vannak régi kazánjaink is, olyanok, amelyeket 1974-ben gyártottak. Egy új annyira drága – 80 millió forint darabja –, hogy egyszerre nem tudjuk mindet kicserélni. Nemcsak az a baj velük, hogy elavultak, hanem az is, hogy lecsökkent a lakosság hőigénye, ezekkel az óriási vasakkal nem lehet alapjáraton üzemelni, így nem hatékonyak – magyarázta a kazánok működési elvét az ügyvezető. Hozzátette, a gépészeti átalakításra így is 100 millió forintot költöttek.Kóbor Balázstól megtudtuk, ahol a személyi állomány dolgozik, ott a teljes fűtés-, vízvezeték-, elektromos felújítás és hideg-meleg burkolás megtörtént. Az épület többi részén később szeretnének nyílászárókat cserélni, valamint a környéket is rendbe szeretnék tenni, parkolóhelyeket alakítanának ki.