Kezdődnek az AudMax-esték

Az AudMax-esték Irodalmi séták elméleti ösvényeken címen futnak idén, Kossuth-díjas írók, Széchenyi-díjas professzorok, akadémikusok és akadémikusjelöltek főszereplésével. A program célja bemutatni a sokszínű huszadik századi és kortárs magyar irodalom egy fontos, Szegeden még kevésbé ismert szegletét. Elsősorban nemrég megjelent könyveket mutatnak be – 7 alkalommal –, de itt lehetőség nyílik vitára és továbbgondolkodásra is.



Az első beszélgetésre ma kerül sor. Radnóti Sándor Széchenyi-díjas professzorral ezúttal Szabó Gábor, a Magyar Irodalom Tanszék docense beszélget. Terítéken az író A süketnéma Isten című kritikakötete, amelyben az elmúlt években írott bírálatait, elemzéseit gyűjtötte össze. A könyvben Esterházy Péter, Nádas Péter és Parti Nagy Lajos műveiről is olvashatunk kritikai esszéket. Este hatra várnak mindenkit az Egyetem utca 2. szám alá, az Auditorium Maximumba. Nemcsak egyetemistákat, hanem bárkit, aki tanulni, művelődni, olvasni szeretne.