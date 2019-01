Kiállítás a rászorulók segítőiről

A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány a szociális munkáért ítéli oda ezt az elismerést a hét nagy segélyszervezettel közösen, évi több száz jelölt közül válogatva. Tavaly egy Szegeden is tevékenykedő alapítvány, az Amigos a Gyermekekért is megkapta ezt a díjat, amelynek önkéntesei kórházban fekvő gyerekeknek tanítanak idegen nyelvet, illetve segítik őket tanulmányaikban. A vándorkiállítás csütörtökön megnyitóján ezért az alapító Fábián Sára és néhány helyi önkéntes is részt vett. A kiállítás egy országjáró turné utolsó állomása, hiszen január második felétől már a következő évi díjazottakra lehet szavazni az alapítvány weboldalán. A fotókat, amelyek a hivatásos szociális munkások, illetve az önkéntesek segítő munkáját mutatják be, február 10-ig lehet megtekinteni.